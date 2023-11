Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 5 novembre 2023? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Amici, Domenica In, Da noi… a Ruota libera, Verissimo e tutti gli altri programmi in onda sulle altre reti televisive. Inoltre analizziamo gli ascolti tv della puntata di Citofonare Rai2.

Auditel, ascolti tv di Amici, Domenica In e Citofonare Rai2 del 5 novembre 2023

Su Rai1 preceduta da una presentazione (2.181.000 – 15.9%), Domenica In condotto da Mara Venier ha intrattenuto 2.122.000 spettatori pari ad uno share del 16.5%, nella prima parte, 1.939.000 spettatori pari ad uno share del 16.5%, nella seconda parte, e 1.671.000 spettatori pari ad uno share del 14.5%, nell’ultima parte denominata I Saluti di Mara in onda dalle 16.38 alle 17.08.

Dopo una breve edizione del TG1 (.000 – %), Da Noi… A Ruota Libera condotto da Francesca Fialdini è visto da 1.927.000 spettatori pari al 14.6%.

Ascolti tv di Canale 5: Amici 2023 e Verissimo

Su Canale5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.528.000 spettatori con il 17.8%. Amici ha intrattenuto 2.989.000 spettatori (23.7%). Verissimo condotto da Silvia Toffanin ha convinto 2.717.000 spettatori (23.1%), nella prima parte, e 2.378.000 spettatori (17.4%), nella seconda parte denominata Giri di Valzer.

Share dei programmi delle altre reti televisive

Su Rai2 Paesi che Vai ha convinto 568.000 spettatori pari al 4.3%, mentre Origini ha raccolto 395.000 spettatori con il 3.2%. A seguire l’Atletica Leggera – Maratona di New York 2023 segna 344.000 spettatori con il 3%.

Su Italia1 E-Planet raccoglie 382.000 spettatori (2.8%), mentre Superman Returns ha interessato 380.000 spettatori (3.2%). Due uomini e 1/2 interessa 374.000 spettatori (2.8%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 2.467.000 spettatori con il 17.5%. In Mezz’Ora ha ottenuto 1.000.000 spettatori con il 7.8% (Il Mondo di In Mezz’Ora: 623.000 – 5.3%). Rebus registra 634.000 spettatori con il 5.5%, mentre Kilimangiaro ha raccolto 1.155.000 spettatori con l’8.4% (presentazione di 10 minuti: 689.000 – 5.7%).

Su Rete4 Il sipario strappato ha registrato 394.000 spettatori con il 3.2%, mentre Una storia del West ha collezionato 577.000 spettatori con il 4.4%.

Su La7 Una Giornata Particolare in replica ha appassionato 322.000 spettatori (share del 2.6%), mentre La7 Doc – L’ingegneria del passato: le strade che hanno cambiato il mondo ha coinvolto 334.000 spettatori (2.9%).

Su Tv8 Innamorarsi a Silver Lake raggiunge 227.000 individui medi (1.9%).

Auditel Citofonare Rai2

Su Rai2 Citofonare Rai2 condotto da Simona Ventura e Paola Perego ha convinto 330.000 spettatori con il 4.9% nella presentazione, 351.000 spettatori con il 4.7% nella prima parte, e 565.000 spettatori con il 5.7% nella seconda parte (tra la presentazione e la prima parte TG Sport Giorno: 381.000 – 5.3%).