Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 15 ottobre 2023? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Amici, Domenica In, Da noi… a Ruota libera, Verissimo e tutti gli altri programmi in onda sulle altre reti televisive. Inoltre analizziamo gli ascolti tv della puntata di Citofonare Rai2.

Auditel, ascolti tv di Amici, Domenica In e Citofonare Rai2 del 15 ottobre 2023

Su Rai1 dopo la presentazione che ha ottenuto un ascolto tv pari a 1.809.000 con il 14%, Domenica In condotto da Mara Venier ha intrattenuto 1.921.000 spettatori con uno share del 15.9%, nella prima parte, 1.479.000 spettatori con uno share del 14.2%, nella seconda parte, e 1.236.000 spettatori con uno share del 12.7%, nell’ultima parte di 14 minuti denominata I Saluti di Mara.

Da Noi… A Ruota Libera condotto da Francesca Fialdini, ha raccolto un ascolto medio di 1.419.000 spettatori pari al 13.4%.

Ascolti tv di Canale 5: Amici 2023 e Verissimo

Su Canale5, Amici di Maria De Filippi ha raccolto alla tv 2.554.000 spettatori con uno share del 22.1%.

Verissimo con Silvia Toffanin, ha intrattenuto 2.122.000 spettatori (21.9%), nella prima parte, e 1.878.000 spettatori (17.1%), nella seconda parte denominata Giri di Valzer.

Share dei programmi delle altre reti televisive

Su Rai2 Paesi che Vai ha convinto 474.000 spettatori pari al 3.8%. Origini ha raccolto 448.000 spettatori con il 4%. Il match di Serie A di calcio femminile Roma-Inter segna 274.000 spettatori con il 2.8%.

Su Italia1 E-Planet è visto da 471.000 spettatori (3.6%). Deep Impact ha interessato 388.000 spettatori (3.5%). Magnum P.I. interessa a 304.000 spettatori (3.1%). Due uomini e 1/2 raccoglie 246.000 spettatori (2.4%) seguito da GF a 279.000 spettatori (2.5%).

Su Rai3 In Mezz’Ora ha ottenuto 1.081.000 spettatori con il 9.1% (Il Mondo di In Mezz’Ora: 718.000 – 7.1%). Dopo una presentazione (680.000 – 7%), Kilimangiaro On The Road ha raccolto 1.102.000 spettatori con il 9.8%. Su Rete4 La Stangata ha registrato 325.000 spettatori con il 2.9%, mentre Joe Kidd 523.000 spettatori con il 5%.

Su La7 Una Giornata Particolare in replica ha appassionato 323.000 spettatori (share del 2.8%). La7 Doc ha coinvolto 278.000 spettatori (2.9%).

Su Tv8 il Gran Premio di MotoGP d’Indonesia appassiona 1.122.000 telespettatori pari all’8.8%. Il film Attacco Glaciale raggiunge 182.000 individui (1.9%).

Sul Nove Io, robot viene visto da 236.000 spettatori (2%), seguito da Tutte lo vogliono a 169.000 spettatori (1.7%).

Auditel Citofonare Rai2

Su Rai2 Citofonare Rai2 ha convinto 207.000 spettatori con il 3.4%, nella presentazione, 278.000 spettatori con il 4.1%, nella prima parte, e 451.000 spettatori con il 5% nella seconda parte (tra la presentazione e la prima parte TG Sport Giorno: 255.000 – 4%).

