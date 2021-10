Tutto è tornato alla normalità nel palinsesto televisivo della domenica pomeriggio. Dopo una piccola parentesi di Amici di Maria de Filippi posticipato al lunedì la scorsa settimana, ieri il talent in onda su Canale 5 è tornato al suo posto come competitor di Domenica In in onda su Rai 1 e condotto da Mara Venier. Vediamo cosa ci dicono i dati Auditel in merito agli ascolti tv della domenica pomeriggio del 17 ottobre 2021.

Auditel: gli ascolti tv di Domenica 17 ottobre 2021

Nella giornata di ieri Citofonare Rai2, programma condotto dalla coppia di amiche Paola Perego e Simona Ventura è stato visto da 334.000 spettatori totalizzando uno share del 3.30%.

Ascolti tv: la sfida tra Domenica In e Amici

Mara Venier al timone di Domenica In ieri è stata vista da ben 2.516.000 spettatori ottenendo uno share del 16.80% durante la prima parte del programma. Sono stati invece 2.201.000 con il 17.10% di share gli spettatori che hanno visto la seconda parte di Domenica In.

Il talent Amici condotto da Maria De Filippi nel pomeriggio di ieri è stato visto in tv da ben 2.466.000 con uno share del 17.74%. La puntata di Amici andata in onda eccezionalmente lunedì scorso ebbe un seguito di ben 2.602.000 spettatori con uno share che riuscì a toccare punte del 22.8%. Questa settimana possiamo affermare con certezza che c’è stato un vero e proprio testa a testa tra Amici di Maria De Filippi e Domenica In di Mara Venier, la trasmissione della Venier è in crescita.

I dati Auditel di Da Noi… A Ruota Libera e Verissimo

Su Rai 1, dopo Domenica In è andato in onda Da Noi… A Ruota Libera. Il programma condotto da Francesca Fialdini ha conquistato 1.809.000 spettatori totalizzando il 13.65% di share.

Verissimo su Canale 5 con Silvia Toffanin è stato seguito da ben 2.111.000 con uno share del 17.20% durante la prima parte del programma. La seconda parte del talk è stata seguita da 2.154.000 totalizzando uno share del 15.67%.