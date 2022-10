La nuova stagione televisiva è iniziata da circa un mese. I palinsesti Rai, Mediaset e non solo, hanno preso il via per quella che si conferma essere una stagione ricca di colpi grazie a format che vanno e nuovi programmi che arrivano in palinsesto. Abbiamo analizzato gli ascolti tv di questo primo mese di messa in onda di alcuni programmi per capire lo stato di salute dei format televisivi, tra nuove e vecchie produzioni.

Auditel e ascolti tv: chi sale e chi scende nel primo mese della stagione tv 2022-2023

Tra nuovi titoli e vecchie glorie del palinsesto tv, la stagione 2022/2023 della tv Italiana è iniziata. A colpi di dati Auditel e ascolti tv il primo mese della nuova stagione televisiva è andato. Ecco come sono andati alcuni programmi.

Ascolti programmi tv del Daytime Mattina

Partenza riuscita per Massimiliano Ossini con “UnoMattina” che in questo primo mese di messa in onda è riuscito a portare il programma che da’ il buongiorno agli italiani a raggiungere punte del 20% di share. Bene anche Storie Italiane e “E’ Sempre Mezzogiorno”. Su Canale 5 “Mattino Cinque” conferma la media sopra il 20%. stesso risultato per “Forum”. Su Rai2 “I Fatti Vostri” raccoglie 9-10%. Tra i programmi più seguiti del weekend segnaliamo “Linea Verde Life” con Marcello Masi e Daniela Ferolla. Nelle ultime tre settimane il programma ha segnato ben tre record, raggiungendo nella puntata di sabato 15 ottobre il 21.06% di share. “Citofonare Rai2” con Simona Ventura e Paola Perego supera il 4.5%.

Auditel del Daytime Pomeriggio

Le soap di Canale 5 “Beautiful” e “Una Vita” sono un’ottimo traino per i programmi che seguono grazie al loro 20% di share. Anche su Rai 1, “Il paradiso delle signore“ si conferma una delle soap più seguite con il 22%. “Oggi è un altro giorno“ è al 16%, mentre “Uomini e Donne” conferma la sua leadership con picchi che superano il 23%. La striscia quotidiana di “Amici” raccoglie un ottimo 19%. Il daytime di “Grande Fratello Vip 7” segna punte del 17.8%. “Ore 14” si ferma 5.8%.

“La Vita in Diretta” di Alberto Matano con la media del 20% batte “Pomeriggio 5“ di Barbara d’Urso. Affonda invece il programma “Bella ma” di Pierluigi Diaco che non supera il 3%.

Nel weekend confermano la loro popolarità “Domenica In” su Rai 1 con Mara Venier, “Amici” di Maria De Filippi e “Verissimo” di Silvia Toffanin con il doppio appuntamento del sabato e della domenica in onda su Canale 5. Elisa Isoardi, su Rai2 con “Vorrei dirti che…”, si ferma al 2%. Al sabato pomeriggio, “Ti sembra normale?“ condotto da Pierluigi Pardo si ferma al 2,2% di share. Ottima la partenza in questo mese anche per “Da noi… A Ruota Libera”.

Share del Preserale

Marco Liorni è il “re” del preserale, il suo “Reazione a Catena” è il programma più visto, battendo “Caduta Libera” di Gerry Scotti. La tv di Urbano Cairo confidava in Caterina Balivo e il suo “Lingo – Parole in gioco”. Il programma si è fermato allo 0.8%, sostituito da Enrico Mentana con “Diario politico” che porta la fascia oraria di La7 al 5%. Paolo Conticini su Rai2 con “Una scatola al giorno” è sotto il 2% di share.

Audience dell’Access Prime Time

Bene Amadeus su Rai1 con “Soliti Ignoti” che vince contro “Striscia la Notizia”, nonostante l’operazione Luca Argentero della prima settimana. Su La7 “Otto e Mezzo” si ferma 8-9%. Su Tv8 100% Italia con Nicola Savino raggiunge il 2%. Sul Nove “Fratelli di Crozza” non supera il 2%.

Ascolti tv Prime Time

“Ballando con le stelle” con Milly Carlucci parte bene con una media del 25%. Carlo Conti con“Tale e Quale Show”domina la serata del venerdì con circa il 22%. “Emigratis” con Pio e Amedeo su Canale 5 non decolla e si ferma al 14%. “Tú Sí Que Vales” si conferma leader del sabato con punte del 28%. Arena, con Amadeus ha toccato punte del 19.6%. Non decolla “Scherzi a Parte” con Enrico Papi. Dopo il successo della scorsa edizione, quella di quest’anno è crollata all’11.4% durante l’ultima puntata.

Alfonso Signorini su Canale 5 con la settima edizione del “Grande Fratello Vip” ha una media del 20.9% di share (Grande Fratello Vip Night 30.5%). Nel periodo di sovrapposizione con la fiction di Rai1, il reality show ottiene il 17.64% di share. Su Rai2 “Stasera Tutto è Possibile” raggiunge punte del 9-10% di share. Dobbiamo far notare che il programma di Stefano De Martino, nonostante la forte concorrenza, in casa e sulle altre reti, non perde pubblico.

“Non è l’Arena” ha interessato 721.000 spettatori con il 5.1%.Su Rete4 “Quarta Repubblica“ è al 6.2%. “Controcorrente Prima Serata“ e “Fuori dal Coro“al 5.4% di share. Su Rai3 “PresaDiretta“ ha raccolto davanti al video 1.444.000 spettatori pari ad uno share del 7.6%. Su Rete4 “Quarto Grado“ al 7.2%. Su Rai3 “Chi l’ha Visto?“ ha raccolto davanti al video 1.644.000 spettatori pari ad uno share del 10.2%. Su Rai3 “CartaBianca” si tiene sul 5%. Su La7 “diMartedì“ registra punte del 7.4%.Su Real Time “Primo Appuntamento“ è supera il 2%.

Auditel Seconda serata

Maurizio Costanzo su Canale5 con il suo “Maurizio Costanzo Show” è partito bene con un buon 16.1%. Alessandro Cattelan con il suo “Stasera c’è Cattelan” in onda su Rai 2 si aggira tra il 2-3%. Su Rai1 “Porta a Porta” raggiunge il 13.5% di share.

Tra i programmi più attesi c’è sicuramente “Belve” di Francesca Fagnani. Il fischio di inizio della nuova edizione, che ricordiamo andrà in onda con tre appuntamenti settimanali è fissato per il 25 ottobre. Anche durante la non messa in onda del format, suoi social spopolano i video di “Belve” portando così Francesca Fagnani in trend topic ancor prima della messa in onda della nuova stagione.

Le fiction

Sicuramente tra le fiction di maggior successo di questo periodo dobbiamo segnalare i numeri ottenuti da “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore” che supera il 24% di share. Sopravissuti su Rai 1 si ferma al 15-16%. “Mina Settembre” tocca punte del 26%. Su Canale 5 “Viola come il Mare” ottenere una media del 17.5%.