Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel preserale di ieri, martedì 2 gennaio 2024? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: L’Eredità e Avanti un Altro.

Auditel, ascolti tv di L’Eredità e Avanti un Altro del 2 gennaio 2024

Dopo la chiusura eccellente di “Reazione a catena”, la puntata d’esordio de “L’Eredità” – andata in onda martedì 2 gennaio alle 18.45 su Rai1 – con la nuova conduzione di Marco Liorni ha registrato l’eccezionale ascolto di 4.125.000 telespettatori con il 25,1% di share.

Il picco d’ascolto è stato di oltre 5.190.000 pari al 27,9% di share. Il programma non otteneva un riscontro di pubblico così importante dal 2 marzo 2023. Incredibile anche il risultato sul pubblico femminile, il cui share ha raggiunto il 29.2%.

Dati che il direttore dell’Intrattenimento Day Time Angelo Mellone ha così commentato: «Siamo felicissimi di questo inizio così esaltante, che come ascolti e share non si vedeva da più di dieci anni e che è frutto della combinazione di due aspetti: la modifica di alcuni meccanismi di gioco e la scelta della direzione di puntare sulla figura di Marco Liorni come conduttore dell’Eredità».

“L’Eredità” è un programma prodotto da Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Banijay Italia. In onda tutti i giorni alle 18.45 su Rai 1. La ventiduesima edizione è condotta da Marco Liorni con nuove professoresse: Michelle Masullo e Naomi Buonomo.

Ascolti tv Avanti un Altro su Canale 5

Ottimo esordio anche per la nuova stagione “Avanti un altro!”, leader del preserale sul pubblico attivo con il 20.47% di share e 3.263.000 spettatori (19.21% individui). Il game-show condotto da Paolo Bonolis, che ha segnato un picco di 3.635.000 spettatori, raggiunge il 26% di share sui giovani 15-19enni.

Giancarlo Scheri, direttore di rete: «Canale 5 festeggia il ritorno di “Avanti un altro!”, lo storico preserale ideato e condotto dal geniale Paolo Bonolis. Unico per originalità e ritmo, il game-show dell’ammiraglia Mediaset vive del carisma di Bonolis, del genuino candore di Laurenti e dell’estrosità dei suoi tanti personaggi. Ringrazio quindi Paolo e Luca, con i team Endemol Shine Italy, SDL2005 e Mediaset, per l’impegno, la professionalità e i risultati, sempre solidi e rilevanti, in particolare sul pubblico dei giovani e giovanissimi. Buon lavoro a tutti!».

