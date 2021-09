I dati Auditel dei programmi andati in onda ieri, mercoledì 29 settembre 2021, ci mostrano quali sono i programmi più seguiti della giornata. Da inizio stagione a oggi sono tanti i format televisivi che stanno pian piano aumentando il loro pubblico, in termini di spettatori unici e percentuali di share. Di seguito analizziamo gli ascolti tv della giornata di ieri, dandovi con precisione il numero di telespettatori e lo share dei vari programmi tv divisi per fasce orarie raccolto da Auditel.

Auditel, analisi degli ascolti tv del 29 settembre 2021

Ecco i dati Auditel in merito agli ascolti di ieri, suddivisi per le diverse fasce orarie e canali tv, confrontati con quelli del giorno precedente. (I dati del giorno precedente sono in corsivo).

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina totalizza nella prima parte 577.000 spettatori con il 12.1%, la seconda invece 859.000 spettatori con il 17.8%. (Giorno prima: prima parte 704.000 – 14.1%, seconda 909.000 – 18.9%).

Storie Italiane nella prima parte ha ottenuto 820.000 spettatori con il 17.9%, mentre nella seconda parte ha raccolto 548.000 spettatori con un uno share pari all’8.8%. (Giorno prima: prima parte 825.000 – 18.8%, seconda 920.000 – 16.7%).

Su Canale5 Mattino Cinque è stato visto da 808.000 spettatori con il 17.1%, nella prima parte, e 697.000 spettatori con il 15.3% la seconda parte. (Giorno prima: prima parte 766.000 – 16.2%, seconda 727.000 – 16.7%).

Ascolti – Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Antonella Clerici con E’ Sempre Mezzogiorno ha guadagnato 1.498.000 spettatori con il 14.8%. (Giorno prima: 1.620.000 – 15.8%).

Su Canale 5 Forum tocca 1.371.000 telespettatori guadagnandosi uno share del 18.7%. (Giorno prima: 1.391.000 – 18.5%).

Su Rai2 I Fatti Vostri è visto da 464.000 spettatori con l’8%, nella prima parte, e 787.000 spettatori con l’8.4%, nella seconda. (Giorno prima: prima parte 377.000 – 6.4%, seconda 677.000 – 7.1%).

Su La7 L’Aria che Tira interessa nella prima parte 228.000 spettatori con uno share del 4.2%, sono invece 423.000 gli spettatori della seconda parte con il 4.2%. (Giorno prima: prima parte 280.000 – 5%, seconda 436.000 – 4.1%)

Auditel Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno convince 1.402.000 spettatori con l’11.9%. (Giorno prima: 1.318.000 – 11.1%). La Vita in Diretta raccoglie 1.700.000 spettatori con il 18% di share. (Giorno prima: 1.814.000 – 18.4%)

Uomini e Donne ottiene 2.375.000 spettatori con il 21.8% (Giorno prima: 2.513.000 – 22.6%). Amici è visto da 1.742.000 individui con il 19.4%. (Giorno prima:1.736.000 spettatori (18.7%). La breve striscia quotidiana del Grande Fratello Vip raccoglie alla tv 1.636.000 spettatori e uno share del 18.9%. (Grande Fratello Giorno prima: 1.545.000 spettatori (17.4%). Pomeriggio Cinque viene visto da 1.330.000 spettatori con il 13.9%. (Giorno prima: 1.251.000 spettatori pari al 12.4%).

Su Rai2 Ore 14 raccoglie 518.000 spettatori con il 4.2%. (Giorno prima: 556.000 spettatori con il 4.4%). Detto Fatto ottiene un risultato di 387.000 spettatori con uno share del 4.1%. (Giorno prima: 370.000 spettatori con il 3.9%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato visto in tv da 804.000 spettatori con il 6.5%. (Giorno prima: 595.000 spettatori con il 4.8%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 6 è visto da 2.261.000 spettatori con il 18.4%, mentre L’Eredità incolla alla tv 3.574.000 spettatori con il 21.3%. (Giorno prima: 2.444.000 – 19% / 3.641.000 21.3%).

Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida è seguito da 1.714.000 spettatori con il 14.3% mentre Caduta Libera ha appassionato 2.945.000 spettatori con il 18.1%. (Giorno prima:1.570.000 – 12.7% / 2.845.000 – 17.3%).

Ascolti – Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno appassiona ben 4.163.000 spettatori con il 18.3%. (Giorno prima: 4.575.000 – 19.3%).

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra un ascolto di 3.662.000 spettatori e uno share del 16.1%. (Giorno prima: 3.783.000 – 16.7%)

Prime Time – dati Auditel

Nella serata di ieri su Rai1 Gifted – Il dono del talento è stato seguito da 2.685.000 spettatori con il 13.4%. Su Canale 5 la seconda puntata della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno, Luce dei miei Occhi ha segnato ben 2.872.000 spettatori con il 15.5% di share.

Su Rai2 L’Ispettore Coliandro – Il Ritorno 4 è stato visto da 1.628.000 spettatori pari all’8%. Su Italia 1 Honolulu ha avuto un seguito di 747.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? è stato seguito da 1.915.000 spettatori pari ad uno share del 10.1%. Su Rete4 Zona Bianca è stato seguito da una media di 572.000 spettatori con il 3.4% di share. Su La7 la prima puntata della nuova stagioni di Non è l’Arena ha registrato 803.000 spettatori e uno share del 5.1%. Su Tv8 X Factor segna 585.000 spettatori con il 3%.

Ascolti delle soap in tv

Oltre ai programmi tv le nostre reti propongono una serie di soap opera di enorme successo. Di seguito di mostrano nel dettaglio come sono andati gli ascolti delle soap nella giornata di ieri.

Su Rai1 Il Paradiso delle Signore è stato seguito da 1.674.000 spettatori con il 18.2%. Su Canale5 la soap Beautiful ha ottenuto un seguito di 2.333.000 spettatori con il 17%. Una Vita ha interessato 2.371.000 spettatori con il 18.4% di share. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto di 1.472.000 spettatori pari al 17.1% di share. Su Rai 3 la puntata di ieri di Un Posto al Sole è stata vista da 1.639.000 spettatori con il 7.2% di share.