Il lunedì mattina come di consueto dedichiamo un’attenzione particolare ai dati Auditel in merito agli ascolti tv dei programmi della domenica pomeriggio. Anche ieri domenica 24 ottobre 2021 è andata in scena la grande sfida tra Amici di Maria de Filippi in onda su Canale 5 e Domenica In in onda su Rai 1 condotto da Mara Venier. Vediamo come sono andati questa settimana e cosa ci dicono i dati Auditel in merito agli ascolti tv anche di altri programmi come: Verissimo, Da Noi… A Ruota Libera e Citofonare Rai2.

Auditel: gli ascolti tv di Domenica 24 ottobre 2021

La puntata di ieri di Citofonare Rai2, programma condotto da Paola Perego e Simona Ventura è stata vista da 331.000 spettatori totalizzando uno share del 3%. (Dati della scorsa settimana 334.000 spettatori, 3.30% di share).

Ascolti tv: la sfida tra Amici e Domenica In

Amici di Maria De Filippi ieri è stato visto in tv da ben 2.964.000 con uno share del 19.9%. (Dati della scorsa settimana 2.466.000 spettatori, 17.74% di share).

Domenica In conquista nella giornata di ieri 2.712.000 spettatori ottenendo uno share del 17.1% durante la prima parte del programma. Sono stati 2.308.000 con il 16.3% di share gli spettatori che hanno seguito la seconda parte del programma. (Dati della scorsa settimana: Prima parte 2.516.000 spettatori, 16.80% di share. Seconda parte 2.201.000 spettatori, 17.10% di share). Nettamente in crescita la domenica pomeriggio di Rai 1 rispetto alle prime puntate della nuova stagione televisiva, un risultato che conferma l’interesse del pubblico nel programma della Venier.

I dati Auditel di Da Noi… A Ruota Libera e Verissimo

Da Noi… A Ruota Libera su Rai1 ha conquistato 1.898.000 spettatori con uno share del 13%. (Dati della scorsa settimana 1.809.000 spettatori, 13.65% di share).

Verissimo su Canale 5 con Silvia Toffanin è stato visto da ben 2.450.000 con uno share del 17.8% durante la prima parte del programma. La seconda parte è stata seguita da 2.199.000 con uno share del 14.6%. (Dati della scorsa settimana: Prima parte 2.111.000 spettatori, 17.20% di share. Seconda parte 2.154.000 spettatori, 15.67% di share).