Antonella Clerici è tornata ieri, lunedì 13 settembre 2021 alla guida della nuova stagione del suo E’ Sempre Mezzogiorno in onda su Rai 1. Quello di Antonella Clerici è stato l’unico programma a debuttare ieri su Rai 1. La prima puntata di altri programmi come Storie Italiane e La Vita in Diretta è stata spostata a causa di uno sciopero degli addetti ai lavori. Ma vediamo come sono andati gli ascolti di È Sempre Mezzogiorno nel giorno del suo debutto di stagione.

Auditel, “È Sempre Mezzogiorno”: come sono andati gli ascolti?

Il programma dell’amatissima Antonella Clerici E’ Sempre Mezzogiorno in onda su Rai 1, nella prima puntata andata in onda ieri lunedì 13 settembre 2021 ha ottenuto un seguito pari a 1.599.000 spettatori con il 15.22% di share. Un ottimo esordio di stagione per la Clerici che torna con uno tra i programmi più amati dal pubblico. Ma vediamo come andò il debutto di È Sempre Mezzogiorno lo scorso anno.

“È Sempre Mezzogiorno”: gli ascolti durante il debutto della passata stagione

Se quasi 1.600.000 spettatori hanno seguito quest’anno il debutto di È Sempre Mezzogiorno, lo scorso anno il programma di Antonella Clerici durante il giorno del debutto di stagione il 28 settembre 2020 fu seguito da 1.857.000 con il 15.4% di share. Ancora prima il debutto del 9 settembre 2019 ottenne un seguito pari a 1.396.000 spettatori con il 10.4% di Share.

Auditel “È Sempre Mezzogiorno” vs “La Prova del Cuoco”

L’ultima edizione de La Prova del Cuoco condotta da Antonella Clerici nella stagione televisiva 2017 – 2018, la prima puntata fu seguita da ben 2.100.000 spettatori con il 16.4% di share.

L’anno dopo a condurre La Prova del Cuoco c’era Elisa Isoardi. Il programma ebbe però una cosiddetta ‘falsa partenza’. La Prova del Cuoco infatti iniziò alle 12.40 al termine di uno speciale di Rai Parlamento per il discorso dell’allora Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte in merito alla crisi di Governo.