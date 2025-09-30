Simona Ventura torna in tv alla guida del più “antico” reality show della televisione italiana: il Grande Fratello. Il reality di Canale 5 si veste dei suoi panni storici, riportando in tv la formula classica, quella non VIP, a 25 anni esatti dalla prima storica edizione, e come detto in apertura di puntata dalla conduttrice “Del programma che ha cambiato la storia della tv italiana”.

Dati Auditel e ascolti tv Grande Fratello 2025 – 29 settembre

Una puntata, quella andata in onda ieri lunedì 29 settembre 2025, del Grande Fratello, che sia apre nel ricordo proprio di quella edizione, e soprattutto con un caloroso applauso-omaggio a chi quella edizione l’ha resa celebre: Pietro Taricone. Proprio per omaggiare la storia del reality, Simona ha voluto accanto a se tre opinionisti che grazie al GF hanno cambiato la loro vita: Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli. Se di omaggi bisogna parlare, Simona ha voluto omaggiare anche l’amico Giorgio Armani. La conduttrice ha infatti sfoggiato per la prima puntata un abito creato dallo stilista recentemente scomparso.

Vediamo però ora come è andata la prima puntata in termini di ascolti tv, del programma di Canale 5 sotto la guida di Simona Ventura, che di reality ne è la regina indiscussa.

Share prima puntata Grande Fratello 2025 e confronto con edizione 2024

La prima puntata del Grande Fratello 2025 ha ottenuto un seguito di 2.813.000 spettatori con una share del 20,35%. Nonostante il dato non basti a vincere la serata contro la corazzata della fiction Blanca andata in onda con la prima puntata su Rai 1 e che ha ottenuto un seguito di 3.806.000 spettatori con il 22,95% di share, il reality di Canale 5 ha però superato, in termini di spettatori ma non di share, il debutto della scorsa edizione condotta da Alfonso Signorini.

La prima puntata del Grande Fratello 2024 andata in onda il 16 settembre dello scorso anno, ottenne infatti un ascolto medio di 2.510.000 spettatori con una share del 21.28%.

Dati alla mano possiamo affermare che il Grande Fratello non è un programma che non interessi al pubblico anzi, il reality dopo 25 anni crea ancora discussione e mantiene negli anni un costante interesse nel telespettatore.

La formula della prima puntata da rinnovare: la scelta Ventura è vincente

Certo c’è da dire che la prima puntata andrebbe un po’ rivista nella formula. Il numero elevato di ingressi nella casa, le clip da vedere, le presentazioni e momenti di attesa, forse con il passare degli anni hanno iniziato a creare un po’ di noia nel telespettatore che solitamente cerca qualcosa di più dinamico e veloce. Se le dinamiche degli inquilini sono appunto l’ingrediente che alimenta interesse durante le settimane e la messa in onda delle varie puntate, non può la prima puntata mantenere invariata quella prassi che potrebbe risultare lenta e di routine.

Vedremo con il passare delle settimane come andranno i dati Auditel e gli ascolti tv del Grane Fratello 2025. Quello che possiamo oggi affermare con certezza è che l’idea di portare il reality alle origini è sicuramente la strada giusta, come è stata azzeccata la scelta di affidare la conduzione del reality a Simona Ventura.