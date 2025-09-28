Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 27 settembre 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di Verissimo, Aspettando Ballando con le Stelle e tutti gli altri programmi del pomeriggio di sabato.

Dati Auditel di Verissimo e Aspettando Ballando con le Stelle – 27 settembre 2025

Su Rai1 la puntata pomeridiana del programma Linea Blu segna un dato di 1.318.000 spettatori con il 10.7% di share. A seguire la puntata di Aspettando Ballando con le Stelle, che anticipa la puntata serale di Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci, conquista ben 1.057.000 di telespettatori con il 9.7% di share.

Passaggio a Nord Ovest raduna 851.000 di spettatori davanti alla tv con un dato di share di 8.5%, mentre il programma A Sua Immagine è seguito da 717.000 spettatori con il 7.7% nella prima parte e 650.000 spettatori e il 7.3% di share nella seconda parte.

Ciao Maschio, con Nunzia De Girolamo totalizza 715.000 spettatori conquistato una share del 8.6% nella prima parte e 927.000 spettatori con il 10.2% nella seconda parte.

Ascolti tv Canale 5

Ottimi come sempre i numeri relativi ai dati d’ascolto tv conquistati dalle soap targate Mediaset. Su Canale5 infatti, la soap Beautiful conquista ben 1.980.000 di spettatori con un dato di share del 14.9%, mentre La Forza di una Donna totalizza ben 2.183.000 spettatori con una share del 21.2%.

A seguire il talk del sabato pomeriggio Verissimo condotto da Silvia Toffanin è la scelta di ben 1.837.000 spettatori con una share del 21.4% nella prima parte e 1.582.000 spettatori con il 17.4% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

Share access Prime Time

Su Canale 5 ottimi come sempre i dati d’ascolto conquistati da La Ruota della Fortuna che arriva a 4.500.000 spettatori con il 26.7% dalle 20:45 alle 21:28. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti alla tv 810.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 4 di Sera Weekend ha radunato 683.000 spettatori con il 4.2% nella prima parte e 615.000 spettatori con il 3.6% nella seconda parte.

Su Rai2 TG2 Post è visto da 560.000 spettatori conquistando il 3.3% di share. Su Rai3 La Confessione è scelto da 722.000 spettatori con il 4.4% (Finale a 723.000 e il 4.3%).

Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 300.000 spettatori e l’1.9%. Sul Nove Little Big Italy ottiene un a.m. di 398.000 spettatori (2.5%).