Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 3 gennaio 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di tutti i programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato.

Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del 3 gennaio 2026

Su Rai1 Bar Centrale segna 1.402.000 spettatori (10.7%) mentre TG1 – Attacco Usa al Venezuela è visto da 1.210.000 spettatori (11%). A seguire, A Sua Immagine è visto da 895.000 spettatori (8.6%) nella prima parte e 818.000 spettatori (8%) nella seconda parte. A seguire, dopo il TG1 (1.050.000 – 9.9%), Linea Verde è la scelta di 1.469.000 spettatori (12.2%) e TG1 – Edizione Straordinaria cattura l’attenzione di 1.549.000 spettatori (12.8%).

Su Canale5 la soap Beautiful è vista da 2.450.000 spettatori (18.5%), mentre Forbidden Fruit 2.281.000 spettatori (20.6%) e La Forza di una Donna 2.456.000 spettatori (23%). A seguire Verissimo – Le Storie è visto da 1.967.000 spettatori (18.4%) nella prima parte e 2.070.000 spettatori (17%) nella seconda parte (I Saluti a 2.118.000 e il 16.5%).

Dati di Share dei programmi tv del Preserale Rai e Mediaset: L’Eredità e Caduta Libera

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.188.000 spettatori pari al 22%, mentre L’Eredità ha avuto un seguito di 4.245.000 spettatori pari al 25.9%.

Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto ben 1.867.000 spettatori (13.8%), mentre Caduta Libera ha coinvolto come pubblico da casa ben 2.433.000 spettatori (15.6%).

Su Rai2 Dribbling sigla 345.000 spettatori (2.6%), mentre Sognando Milano-Cortina 2026 – Sulle Spalle dei Giganti segna 136.000 spettatori (0.9%) e 9-1-1 sigla 345.000 spettatori (2%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 510.000 spettatori (3.4%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 661.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.184.000 spettatori pari al 13.1%, mentre Blob segna 745.000 spettatori pari al 4.1%. Su Rete4 10 Minuti è visto da 1.032.000 spettatori (6.3%), mentre La Promessa interessa 1.000.000 spettatori (5.6%). Su Tv8 4 Hotel registra 301.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Little Big Italy raggiunge 418.000 spettatori e il 2.6%.

Ascolti Tv dei programmi dell’Access PrimeTime: Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Su Rai1 Affari Tuoi con Stefano De Martino totalizza ben 4.555.000 spettatori (24.3%) dalle 20:43 alle 21:36.

Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.666.000 – 20.1%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui arriva a quota 4.824.000 spettatori e il 25.9% dalle 20:44 alle 21:52.

Su Rai2 TG2 Post è visto da 635.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.051.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Caro Marziano è scelto da 649.000 spettatori con il 3.5%. Su Rete4 4 di Sera Weekend ha radunato 899.000 spettatori (4.9%) nella prima parte e 649.000 spettatori (3.4%) nella seconda parte. Su La7 In Onda registra 1.246.000 spettatori pari al 6.6%. Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 497.000 spettatori e il 2.7%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ottiene 280.000 spettatori (1.5%).