Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 6 dicembre 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di Verissimo, Bar Centrale e tutti gli altri programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato.

Dati Auditel di Verissimo e Bar Centrale – 6 dicembre 2025

Su Rai1 il programma Bar Centrale è visto da 1.487.000 spettatori con una share del 12.4%, mentre Passaggio a Nord Ovest segna 959.000 spettatori con il 9.3%. A Sua Immagine è visto da 785.000 spettatori con una share dell’8.2%, nella prima parte e 921.000 spettatori e 9.8% nella seconda parte. Subito dopo, Ciao Maschio è seguito da 1.270.000 spettatori con 11.7% di share nella prima parte e 1.603.000 spettatori con il 13.9% nella seconda parte.

Ascolti tv programmi di Canale 5

Su Canale5, dopo Grande Fratello seguito da 1.954.000 spettatori con il 14.5%, la soap Beautiful è vista da 2.029.000 spettatori con una share del 15.8%. Forbidden Fruit interessa ben 2.179.000 spettatori con il 18.8% e La Forza di una Donna totalizza 2.340.000 spettatori (23.4%). Verissimo è visto da 1.984.000 spettatori con una share del 20.6% nella prima parte e 1.985.000 spettatori con il 18.1% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer (I Saluti di Verissimo a 1.870.000 e il 16%).

Share altre reti televisive

Su Rai2 Playlist raduna 340.000 spettatori pari al 2.9% e, dopo la presentazione (468.000 – 4.5%), Storie al Bivio Weekend raccoglie 543.000 spettatori pari al 5.6%, mentre il programma Top – Tutto Quanto fa Tendenza interessa 354.000 spettatori pari al 3.6% di share. A seguire il programma Radio2 Social Club – Best Of sono 280.000 spettatori pari al 2.7%.

Su Italia1, dopo Store Segrete (326.000 – 2.9%), Dr. House – Medical Division è visto da 299.000 spettatori con il 3.1%. La serie tv Cold Case – Delitti Irrisolti interessa 286.000 spettatori conquistando il 3% di share nel primo episodio e 335.000 spettatori con il 3.1% nel secondo episodio.

Su Rai3 TV Talk, dopo la presentazione (830.000 – 7.5%), è seguito da 752.000 spettatori pari al 7.5% di share (Extra a 664.000 e il 7.1%). A seguire Report, dopo una presentazione seguita da 596.000 spettatori con il 6.2% di share, il programma è visto da 936.000 spettatori pari all’8.4%.

Su Rete4 Lo Sportello di Forum convince 613.000 spettatori (5.2%), mentre Freedom – Oltre il Confine è visto da 263.000 spettatori (2.6%). La legge del Signore – L’uomo senza fucile è seguito da 410.000 spettatori (3.9%).

Su La7 La Torre di Babele è la scelta di 315.000 spettatori con una share del 2.8%, mentre Bell’Italia in Viaggio è visto da 178.000 spettatori con l’1.9% e Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 267.000 spettatori con il 2.2%.

Su Tv8 Come innamorarsi a Natale è visto da 373.000 spettatori (3.1%), mentre 4 Ristoranti è la scelta di ben 362.000 spettatori (3.7%). A seguire, dopo Paddock Live (383.000 – 3.9%), le prove di Formula 1 totalizzano 563.000 spettatori (5.1%).

Sul Nove, dopo Cash or Trash – Chi Offre di Più? (298.000 – 2.3%), Potevo Rimanere Offeso! è visto da 231.000 spettatori pari al 2.2%, mentre Un Natale su misura è visto da 149.000 spettatori pari all’1.5%.

Su RaiPremium la maratona de Il Paradiso delle Signore sigla 241.000 spettatori (2.1%) dalle 16:12 alle 19:40.