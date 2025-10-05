Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 4 ottobre 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di Verissimo, Aspettando Ballando con le Stelle e tutti gli altri programmi del pomeriggio di sabato.

Dati Auditel di Verissimo e Bar Centrale – 4 ottobre 2025

Su Rai1 Bar Centrale segna 1.515.000 spettatori (12.6%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 924.000 spettatori (9.4%), mentre A Sua Immagine è seguito da 745.000 spettatori (8.3%) nella prima parte e 764.000 spettatori (9%) nella seconda parte. A seguire, dopo il TG1 (795.000 – 9.5%), Ciao Maschio, dopo la presentazione (765.000 – 9.3%), totalizza 856.000 spettatori (9.7%) nella prima parte e 1.181.000 spettatori (12.1%) nella seconda parte.

Ascolti tv Canale 5

Su Canale5, dopo Grande Fratello (2.040.000 – 15.1%), Beautiful conquista 1.998.000 spettatori (15.9%) e La Forza di una Donna totalizza 2.101.000 spettatori (21%). A seguire Verissimo è la scelta di 1.701.000 spettatori (20.3%) nella prima parte e 1.770.000 spettatori (19%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

Share altre reti

Su Rai2 Ciclismo – Giro dell’Emilia 2025 Uomini raduna 502.000 spettatori pari al 4.9%. A seguire Top – Tutto Quanto fa Tendenza è scelto da 228.000 spettatori pari al 2.7%. Su Italia1, dopo Sfida Impossibile (247.000 – 2.1%), Person of Interest raccoglie 172.000 spettatori (1.7%) nel primo episodio e 227.000 spettatori (2.5%) nel secondo episodio, mentre Cold Case – Delitti Irrisolti 257.000 spettatori (3.1%) nel primo episodio e 279.000 spettatori (3.2%) nel secondo episodio. Su Rai3 le news dei TGR informano 2.399.000 spettatori pari al 18.8%, mentre Il complicato mondo di Nathalie è seguito da 355.000 spettatori pari al 3.7%. A seguire Presadiretta incolla davanti al video 497.000 spettatori pari al 5.5%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 642.000 spettatori (5.5%), mentre Freedom – Oltre il Confine arriva a 349.000 spettatori (3.7%). A seguire Il vigile è visto da 328.000 spettatori (3.7%). Su La7 La Torre di Babele conquista 341.000 spettatori con il 3%, mentre Palestina – Lo Stato Negato è visto da 284.000 spettatori con il 3.1%. A seguire Eden – Un Pianeta da Salvare registra 225.000 spettatori con il 2.4% e 192.000 spettatori con l’1.4% nell’ultima parte chiamata Missione Pianeta. Su Tv8 X Factor sigla 271.000 spettatori (2.8%). Sul Nove, dopo Cash or Trash – Chi Offre di Più? (306.000 – 2.4%), Nove Comedy Club interessa 270.000 spettatori pari al 2.7%, mentre È già ieri è visto da 166.000 spettatori pari all’1.9%.