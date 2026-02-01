Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 31 gennaio 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di tutti i programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato.

Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del 31gennaio 2026

Su Rai1 il programma del pomeriggio, Bar Centrale ha ottenuto un seguito di 1.571.000 spettatori (12.6%) mentre successivamente il format Passaggio a Nord Ovest ha conquistato 988.000 spettatori (9.4%). A seguire, A Sua Immagine ha coinvolto un pubblico televisivo di 724.000 spettatori (7.4%) nella prima parte e 834.000 spettatori (8.6%) nella seconda parte.

Sempre nel pomeriggio di ieri, la trasmissione TV denominata Ciao Maschio condotto da Nunzio De Girolamo, ho tenuto un seguito di 1.110.000 spettatori (10.5%) nella prima parte e 1.493.000 spettatori (12.8%) nella seconda parte.

Su Canale5 la Soap opera Beautiful è stata vista da ben, 2.315.000 spettatori (17.9%), mentre Forbidden Fruit ha convinto 2.348.000 spettatori (21.3%). La Forza di una Donna ha radunato davanti alla TV 2.476.000 spettatori (24.5%). A seguire Verissimo condotto da Silvia Toffanin, è stato visto da 2.142.000 spettatori (21.8%) nella prima parte e 2.182.000 spettatori (20%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer (I Saluti a 2.000.000 e il 17.1%).

Dati di Share dei programmi tv del Preserale Rai e Mediaset: L’Eredità e Caduta Libera

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ah ho ottenuto un ascolto medio di ben 3.023.000 spettatori con il 22.1%, mentre la parte del programma denominata L’Eredità è stata seguita da 4.099.000 spettatori con uno share del 26.1%.

Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.952.000 spettatori (15.4%), il segmento invece denominato Caduta Libera ha coinvolto ben 2.627.000 spettatori (17.7%).

Ascolti Tv dei programmi dell’Access PrimeTime: Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Su Rai1 l’appuntamento con il programma Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino ha visto un seguito di 4.298.000 spettatori (23.7%).

Su Canale5, dopo il segmento denominato Gira La Ruota della Fortuna (3.428.000 – 19.5%), La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti e Samira Lui ha ottenuto un seguito di ben 4.182.000 spettatori e il 23%.