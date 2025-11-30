Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 29 novembre 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di Verissimo, Bar Centrale, lo Zecchino d’Oro e tutti gli altri programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato.

Dati Auditel di Verissimo e Bar Centrale – 29 novembre 2025

Su Rai1 Bar Centrale segna 1.559.000 spettatori (12.5%), mentre la Santa Messa è seguita da 904.000 spettatori (8.5%). A seguire, dopo A Sua Immagine di 10 minuti (865.000 – 8.7%) e il TG1 (1.038.000 – 10.2%), lo Zecchino d’Oro, preceduto dalla presentazione (1.178.000 – 11.7%), totalizza 1.458.000 spettatori (12.9%).

Ascolti tv programmi di Canale 5

Su Canale5, dopo Grande Fratello (2.155.000 – 15.9%), Beautiful conquista 2.308.000 spettatori (17.6%), Forbidden Fruit raduna 2.302.000 spettatori (19.2%) e La Forza di una Donna totalizza 2.456.000 spettatori (23.5%). A seguire Verissimo è la scelta di 2.210.000 spettatori (21.9%) nella prima parte e 2.042.000 spettatori (18.2%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer (I Saluti di Verissimo a 1.807.000 e il 14.8%).

Share altre reti televisive

Su Rai2 Playlist raduna 398.000 spettatori pari al 3.3% e, dopo la presentazione (473.000 – 4.5%), Storie al Bivio Weekend raccoglie 566.000 spettatori pari al 5.6%, mentre Top – Tutto Quanto fa Tendenza intrattiene 361.000 spettatori pari al 3.5%.

Su Italia1, dopo Storie Segrete (351.000 – 2.9%), Dr. House – Medical Division raccoglie 251.000 spettatori (2.2%) nel primo episodio e 312.000 spettatori (3.1%) nel secondo episodio, mentre Cold Case – Delitti Irrisolti 366.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio e 422.000 spettatori (3.8%) nel secondo episodio.

Su Rai3 le news dei TGR informano 2.384.000 spettatori pari al 18.3%, mentre TV Talk, dopo la presentazione (810.000 – 6.9%), è seguito da 820.000 spettatori pari al 7.8% (Extra a 768.000 e il 7.7%). A seguire Report, dopo la presentazione (574.000 – 5.7%), incolla davanti al video 904.000 spettatori pari al 7.8%.

Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 625.000 spettatori (5.1%), mentre Freedom – Oltre il Confine arriva a 367.000 spettatori (3.5%). A seguire Un dollaro d’onore è visto da 479.000 spettatori (4.4%).

Su La7 La Torre di Babele conquista 262.000 spettatori con il 2.2%, mentre Bell’Italia in Viaggio è visto da 229.000 spettatori con il 2.3% e Eden – Un Pianeta da Salvare interessa 294.000 spettatori con il 2.4%. Su Tv8 la Formula 1 ottiene un netto di 423.000 spettatori (3.7%) dalle 13:10 alle 16:28 e, dopo Formula 1 – Academia (188.000 – 1.9%) e Highlights Show(182.000 – 1.8%), Formula 2 – Sprint Race registra 211.000 spettatori (2%).

Sul Nove Only Fun – Comico Show interessa 273.000 spettatori pari al 2.4% e Save the Dating – Amori in Corso 184.000 spettatori pari all’1.8%.

Su RaiPremium la maratona de Il Paradiso delle Signore intrattiene 245.000 spettatori (2.1%) dalle 16:15 alle 19:44.

Dati Auditel del preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto di 2.882.000 spettatori pari al 20.6%, mentre L’Eredità ha registrato 3.881.000 spettatori pari al 24.3%. Su Canale5 la replica di Avanti il Primo ha intrattenuto 2.081.000 spettatori (16.1%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.524.000 spettatori (16.6%).

Ascolti Access Prime Time

Su Rai1 Affari Tuoi totalizza 4.322.000 spettatori (23.4%) dalle 20:41 alle 21:24. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.951.000 – 21.9%), La Ruota della Fortuna arriva a 4.766.000 spettatori e il 25.8% dalle 20:45 alle 21:28.