Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 2281 febbraio 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di tutti i programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato.

Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del 28 febbraio 2026

Su Rai1 il programma televisivo pomeridiano dal titolo Bar Centrale è stato visto da 2.055.000 spettatori (16.2%) mentre il format La Volta Buona ha ottenuto un seguito di 1.870.000 spettatori (17.1%). A seguire, il programma A Sua Immagine è stato seguito da 1.208.000 spettatori (12%) nella prima parte e 1.095.000 spettatori (11.4%) nella seconda.

Ciao Maschio condotto da Nunzia De Girolamo ha totalizzato un ascolto di 1.577.000 spettatori (15.2%) nella prima parte e 2.245.000 spettatori (19%) nella seconda.

Su Canale5 la soap opera Beautiful ha ottenuto un seguito di 2.395.000 spettatori (18.3%), mentre Forbidden Fruit ha incollato alla tv 2.388.000 spettatori (20.7%) e La Forza di una Donna 2.469.000 spettatori (23.5%).

A seguire Silvia Toffanin con Verissimo è stata scelta da 1.721.000 spettatori (17.7%) nella prima parte e 1.532.000 spettatori (14.1%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer (I Saluti a 1.517.000 e il 12.5%).

Dati di Share dei programmi tv del Preserale Rai e Mediaset: L’Eredità e Caduta Libera

Su Rai1 il programma L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un seguito di 3.496.000 spettatori pari al 25.2%, mentre il segmento del quiz L’Eredità ha registrato ben 4.565.000 spettatori pari al 28.1%.

Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto ben 1.671.000 spettatori (12.9%), mentre Caduta Libera ha coinvolto 2.303.000 spettatori (15%).

Ascolti Tv dei programmi dell’Access PrimeTime: Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Su Rai1 Primafestival che ha preceduto l’ultima serata del Festival di Sanremo, ha totalizzato un ascolto medio di 8.084.000 spettatori (40.4%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (2.752.000 – 13.2%), il segmento del quiz La Ruota della Fortuna, programma condotto da Gerry Scotti e Samira Lui, nella giornata di ieri ha ottenuto un seguito di ben a 3.186.000 spettatori con il 14.2% di share.