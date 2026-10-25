Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 24 ottobre 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di tutti i programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato.

Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del 24 ottobre 2026

Nel pomeriggio di Rai1, Bar Centrale ha raccolto 1.420.000 spettatori, pari al 12,2% di share. A seguire, Passaggio a Nord Ovest ha interessato 844.000 spettatori con l’8,8%. Per A Sua Immagine, il pubblico si è attestato a 702.000 spettatori nella prima parte, con il 7,8%, e a 760.000 nella seconda, con l’8,7%.

Dopo il Tg1, seguito da 1.071.000 spettatori con il 12% di share, è arrivato l’appuntamento con Ciao Maschio. Il programma ha registrato 1.126.000 spettatori nella prima parte, raggiungendo l’11,9%, per poi salire a 1.454.000 spettatori e al 13,7% nella seconda.

Su Canale5, il pomeriggio è partito con Grande Fratello Vip, che ha totalizzato 1.910.000 spettatori e il 14,4% di share. Successivamente, Beautiful ha conquistato 1.833.000 spettatori, pari al 14,2%, mentre Tutto per la mia famiglia ha raggiunto 1.958.000 spettatori con il 17,5%.

Buon riscontro anche per Forbidden Fruit, che ha interessato 1.910.000 spettatori, arrivando al 20,7% di share. A chiudere il pomeriggio è stato Verissimo: il talk show condotto da Silvia Toffanin ha intrattenuto 1.975.000 spettatori nella prima parte, pari al 22%. La seconda parte, intitolata Giri di Valzer, ha ottenuto 1.813.000 spettatori con il 18,6%. Durante i saluti finali, il programma ha raccolto 1.744.000 spettatori, con il 16,4%.

Mediaset: L’Eredità e Caduta Libera

Nel preserale, Rai1 ha mantenuto un buon riscontro con il suo storico quiz. L’Eredità – La Sfida dei 7 ha registrato 2.726.000 spettatori, pari al 21,2% di share. La puntata vera e propria de L’Eredità ha poi raggiunto 3.740.000 spettatori, conquistando il 24,5%.

Su Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha interessato 1.645.000 spettatori con il 14,2%. Il quiz è salito a 2.102.000 spettatori nella fase successiva, raggiungendo il 14,9% di share.

Ascolti Tv dei programmi dell’Access PrimeTime: Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Nell’access prime time, Affari Tuoi ha totalizzato 4.205.000 spettatori su Rai1, con uno share del 23,9%. Su Canale5, Gira La Ruota della Fortuna ha ottenuto 3.059.000 spettatori, pari al 17,8%, preparando il terreno per il programma principale.

A seguire, La Ruota della Fortuna ha raccolto 3.628.000 spettatori, raggiungendo il 20,5% di share. I dati confermano l’interesse del pubblico per i game show della fascia preserale e dell’access prime time, con entrambi i principali canali generalisti capaci di ottenere risultati significativi nelle rispettive proposte di intrattenimento.