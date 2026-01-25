Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 24 gennaio 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di tutti i programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato.

Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del 24 gennaio 2026

Nella giornata di ieri, sabato 24 gennaio 2026, su Rai1 la trasmissione Bar Centrale conquista 1.469.000 spettatori (11.2%) mentre Passaggio a Nord Ovest è visto da 1.001.000 spettatori (8.9%) nella prima parte e 989.000 spettatori (9.2%) nella seconda parte. A Sua Immagine ha incollato alla tv 877.000 spettatori (8.4%) nella prima parte, mentre la seconda parte ha ottenuto un seguito di 847.000 spettatori (8.4%). Ciao Maschio con Nunzia De Girolamo ha conquistato 1.173.000 spettatori (10.8%) nella prima parte e 1.693.000 spettatori (13.9%) nella parte successiva con i saluti finali.

Su Canale5 la soap Beautiful è stata vista da 2.379.000 spettatori (17.2%), mentre Forbidden Fruit conquista 2.392.000 spettatori (20.2%) e La Forza di una Donna si aggiudica un seguito di ben 2.523.000 spettatori (23.3%).

Il talk Verissimo con Silvia Toffanin è visto da 2.122.000 spettatori (20.8%) nella parte iniziale, mentre sono ben 2.141.000 gli spettatori (19.3%) che seguono la seconda parte. Terza parte, quella dedicata ai Saluti conquista 2.188.000 e il 18.2%.

Di seguito gli ascolti sulle altre reti: su Rai2 Playlist è visto da 501.000 spettatori pari al 4%, Storie al Bivio Weekend ha un seguito di 504.000 spettatori pari al 4.8%, Top – Tutto Quanto fa Tendenza è visto da 313.000 spettatori pari al 3%.

Su Italia1, Dr. House – Medical Division raccoglie 383.000 spettatori (3.3%) nel primo episodio, mentre il secondo è visto da 420.000 spettatori (3.9%). Cold Case – Delitti Irrisolti si attesta a 402.000 spettatori (4%) nel primo episodio, mentre 491.000 spettatori (4.4%) seguono il secondo.

Su Rai3, TV Talk è visto da 954.000 spettatori pari all’8.8%. Report conquista 922.000 spettatori con il 7.8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è visto da 728.000 spettatori (5.7%), mentre Freedom – Oltre il Confine è la scelta di 356.000 spettatori (3.3%).

Dati di Share dei programmi tv del Preserale Rai e Mediaset: L’Eredità e Caduta Libera

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 è visto da 3.081.000 spettatori pari al 22.3%, mentre L’Eredità conquista 4.233.000 spettatori con il 27.1%.

Su Canale5 il programma Caduta Libera – Inizia la Sfida è visto da 1.933.000 spettatori (15.1%), la parte invece denominata Caduta Libera è la scelta di 2.512.000 spettatori (17%).

Ascolti Tv dei programmi dell’Access PrimeTime: Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Su Rai1 Affari Tuoi con Stefano De Martino è stato visto nella puntata di ieri sera da ben 4.443.000 spettatori (24.6%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna che si attesta a 3.483.000 – 20.1% di share, La Ruota della Fortuna co Gerry Scotti e Samira Lui è stata vista da 4.371.000 spettatori con il 24.2% di share.