Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 13 dicembre 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di Verissimo, Bar Centrale e tutti gli altri programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato.

Dati Auditel di Verissimo e Bar Centrale – 13 dicembre 2025

Su Rai1 programma del pomeriggio, isolato Bar Centrale e visto da 1.364.000 spettatori (11.7%) mentre Passaggio a Nord Ovest raduna davanti ai tre schermi ben 943.000 spettatori (9.5%) e 955.000 spettatori (9.8%) nella parte di breve durata chiamata Passaggio alla Mostra.

Il programma A Sua Immagine è seguito da circa 863.000 spettatori (8.9%) nella prima parte e 966.000 spettatori (10.3%) nella seconda parte. A seguire, dopo il TG1 (1.165.000 – 12.1%), la trasmissione Ciao Maschio condotta da Nunzia De Girolamo, totalizza 1.387.000 spettatori (13%).

Ascolti tv programmi di Canale 5

Sulla prima rete del gruppo Mediaset, Canale5, dopo il Grande Fratello che totalizza 1.926.000 – con il 14.9%, la soap Beautiful conquista 2.146.000 spettatori (17.7%), mentre Forbidden Fruit raduna davanti alla TV 2.179.000 spettatori (20.8%). A seguire, La Forza di una Donna è visto da 2.372.000 spettatori (24.4%).

Verissimo condotto da Silvia Toffanin è la scelta di 2.057.000 spettatori (21.2%) nella prima parte e 1.854.000 spettatori (16.9%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer (I Saluti di Verissimo a 1.850.000 e il 15.6%).

Share altre reti televisive

Su Rai2 Playlist raduna 333.000 spettatori pari al 3% e, dopo la presentazione (323.000 – 3.4%), Storie al Bivio Weekend raccoglie 432.000 spettatori pari al 4.4%, mentre la finale del Junior Eurovision Song Contest intrattiene 338.000 spettatori pari al 2.9% dalle 16:38 alle 19:45.

Su Italia1, dopo Storie Segrete (416.000 – 3.6%), Dr. House – Medical Division raccoglie 357.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio e 390.000 spettatori (4%) nel secondo episodio, mentre Cold Case – Delitti Irrisolti 354.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio e 334.000 spettatori (3.2%) nel secondo episodio.

Su Rai3 le news dei TGR informano 2.274.000 spettatori pari al 18.1%, mentre la puntata del programma che si occupa di televisione, TV Talk, dopo la presentazione (757.000 – 7.3%), è seguito da 753.000 spettatori pari al 7.7% (Extra a 723.000 e il 7.4%). A seguire Report, dopo la presentazione (566.000 – 5.9%), incolla davanti al video 911.000 spettatori pari all’8.2%.

Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 677.000 spettatori (6%). A seguire Il grande sentiero è visto da 444.000 spettatori (4.3%)

Su La7 La Torre di Babele conquista 343.000 spettatori con il 3.2%, mentre Bell’Italia in Viaggio è visto da 198.000 spettatori con il 2.1% e Eden – Un Pianeta da Salvare interessa 272.000 spettatori con il 2.3%. Su Tv8 Un imprevisto per Natale è visto da 330.000 spettatori (2.8%), Il villaggio di Natale 428.000 spettatori (4.4%) e Un Natale per ritrovarsi 476.000 spettatori (4.3%). Sul Nove Anplagghed interessa 290.000 spettatori pari al 2.6% e I Corti di Aldo, Giovanni e Giacomo 249.000 spettatori pari al 2.6%, mentre Little Big Italy totalizza 294.000 spettatori pari al 2.9%.