Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 19 settembre 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della prima puntata di Verissimo con Silvia Toffanin e di tutti i programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di ieri.

Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del 19 settembre 2026

Durante il pomeriggio di ieri, sabato 19 settembre 2026 su Rai1 la puntata del programma Linea Blu – Porti d’Italia ha conquistato un pubblico di 1.316.000 spettatori (12%) mentre Passaggio a Nord Ovest ha radunato davanti alle tv ben 997.000 spettatori (10.7%). A seguire, sempre su Rai Uno, il programma A Sua Immagine è stato visto da 815.000 spettatori (10.2%), mentre Navigando Lungo costa ha totalizzato 768.000 spettatori (9.8%) e Musica Mia interessa ben 799.000 spettatori (9.9%).

Su Canale5 l’appuntamento quotidiano del reality show Grande Fratello Vip ha fatto registrare alla rete Mediaset 1.892.000 spettatori (15.2%), mentre Beautiful conquista 1.985.000 spettatori (17.2%), Far Away 2.305.000 spettatori (22.3%) e Forbidden Fruit 1.999.000 spettatori (23.6%).

La prima puntata di stagione del talk show condotto da Silvia Toffanin, dal titolo Verissimo ha intrattenuto 1.841.000 spettatori (23.6%) nella prima parte e 1.729.000 spettatori (21.5%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

Mediaset: L’Eredità e Caduta Libera

Nella fascia del Preserale, su Rai1 il game Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene ben 2.010.000 spettatori pari al 20.1%, mentre Reazione a Catena registra 2.973.000 spettatori pari al 23.9% di share totalizzato.

Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.514.000 spettatori (share 16.6%), mentre Caduta Libera coinvolge ben 1.740.000 spettatori (share 15.4%).

Ascolti Tv dei programmi dell’Access PrimeTime: Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Nella fascia oraria che procede il Prime time, su Rai1 Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino a totalizzato un ascolto medio di ben 3.644.000 spettatori (share 23.2%).

Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui conquista 3.255.000 – 20.9%, mentre La Ruota della Fortuna arriva a conquistare ben 4.040.000 spettatori con uno share del 25.7%.