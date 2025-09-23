Come sono andati gli ascolti tv della prima puntata di Uomini e Donne andata in onda nel pomeriggio di ieri, lunedì 22 settembre 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv del debutto della nuova stagione del programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Auditel: ascolti tv prima puntata Uomini e Donne 2025 – 22 settembre

Maria De Filippi, nel pomeriggio di ieri, lunedì 22 settembre 2025, ha dato il via alla nuova stagione del programma pomeridiano di Canale 5 Uomini e Donne. La nuova edizione dell’ormai storico programma Mediaset, nella puntata del debutto stagionale, totalizza 2.499.000 spettatori con il 25.9% di share. La parte finale si attesta sui 2.226.000 di telespettatori con il 25.1% di share.

I dati Auditel del debutto nel 2024

Il debutto dello scorso anno del programma che vede coinvolti come protagonisti corteggiatori e tronisti, ebbe un seguito di 2.300.000 spettatori con il 23,4% di share.

La leadership di Maria De Filippi

Analizzando quindi i dati di ascolto tra il debutto del 2024 e quello del 2025 possiamo ben vedere che i numeri di Uomini e Donne crescono di anno in anno. Questo è sicuramente un dato che conferma la leadership di Maria De Filippi e di Uomini e Donne che da quel lontano 16 settembre 1996, giorno in cui è andata in onda la prima puntata, ha mantenuto sempre alta l’attenzione del pubblico su di sé.

Del resto si sa che Maria De Filippi con i suoi programmi ha sempre generato ascolti altissimi, basti pensare C’è posta per te, altro format di successo del sabato sera, ma anche lo stesso Amici, che oggi è il programma di punta della domenica pomeriggio di Canale 5 insieme a Verissimo condotto da Silvia Toffanin.

Complimenti ancora una volta a tutta la squadra di Fascino e quindi di Uomini e Donne per i risultati ottenuti con la messa in onda della prima puntata di stagione.