Come sono andati gli ascolti tv della prima puntata di Tale e Quale Show 2025 andata in onda ieri sera venerdì 26 settembre? Ecco di seguito i dati forniti da Auditel in merito alla prima puntata della nuova edizione del programma condotto da Carlo Conti.

Carlo Conti è tornato in prima serata con la nuova edizione del varietà di Raiuno “Tale e Quale Show 2025”, lo spettacolo con le esibizioni dal vivo dei concorrenti vip che, settimana dopo settimana, dovranno imitare sul palco personaggi di spicco della musica, e sottoporsi al giudizio della giuria formata da: Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello. Come accade ogni anno, anche in questa edizione troviamo in gara un nutrito cast di volti noti. Nel cast infatti ci sono: Carmen Di Pietro, Le Donatella, Antonella Fiordelisi, Pamela Petrarolo, Marina Valdemoro Maino (Maryna), Samuele Cavallo, la coppia Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, Gianni Ippoliti, Tony Maiello, Peppe Quintale.

Andando ad analizzare i dati relativi all’ascolto tv ottenuto dalla prima puntata di Tale e Quale Show 2025, andata in onda ieri in prima serata su Rai 1, vediamo che la prima puntata è stata seguita da ben 2.783.000 telespettatori con uno share del 19.3%.

Auditel e share della prima puntata dell’edizione 2024

Andando a comparare i dati di quest’anno con il debutto della scorsa edizione di Tale e Quale Show 2024, notiamo che lo scorso anno il programma debuttò nella serata di venerdì 20 settembre 2024, con la prima puntata dello show di Carlo Conti che ottenne un risultato di 3.012.000 di telespettatori con uno share del 19.9%.

Quello di Tale e Quale Show, nonostante gli anni che passano, è un successo che ormai dura nel tempo. Il format piace al pubblico e ogni anno è una scommessa vinta per Carlo Conti.