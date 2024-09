Come sono andati gli ascolti tv della prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello andata in onda di ieri sera, lunedì 16 settembre 2024? Ecco di seguito i dati Auditel e l’analisi degli ascolti tv del programma condotto da Alfonso Signorini nella prima serata di Canale 5.

Auditel, ascolti tv prima puntata Grande Fratello 2024 del 16 settembre

Alfonso Signorini ieri sera ha dato il via alla nuova edizione dello storico reality di Canale 5 con la mesa in onda della prima puntata del Grande Fratello 2024, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Analizzando i dati Auditel della prima puntata del Grande Fratello, il reality ha incuriosito 2.510.000 spettatori con uno share del 21.28%.

Dati Auditel debutto 2023

La scorsa edizione che ha debuttato l’11 settembre 2023 ottenne un ascolto pari a 2.994.000 spettatori con uno share al 23.01% (GF Night di 7 minuti e mezzo: 1.040.000 – 27.02%, Live: 664.000 – 20.76%.

La prima puntata in breve

Il padrone di casa del reality targato Mediaset è accompagnato in questa nuova avventura da due opinioniste d’eccezione: Cesara Buonamici, confermata nel ruolo di opinionista per il secondo anno, e Beatrice Luzzi, concorrente della scorsa edizione. Con loro, confermata in studio anche Rebecca Staffelli come voce dei social.

I concorrenti entrati in casa durante la prima puntata sono: tre ex ragazze di Non è la Rai Eleonora, Ilaria e Pamela. A seguire Tommaso di 24 anni di Siena di professione idraulico, l’attrice ed ex modella Clarissa Burt, Jessica Morlacchi, ex voce dei Gazosa, Luca, 24 enne emiliano di professione parrucchiere, Shaila Gatta, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi e velina di Striscia La Notizia. E ancora l’attore Luca Calvani, Lorenzo, Enzo Paolo Turchi, Javier e la 30enne romana Ilaria.

Discorso Signorini

Il padrone di casa in apertura di puntata ha voluto così dare il benvenuto alla nuova edizione del Gf: «Ciao a tutti! Benvenuti al Grande Fratello, ma prima di cominciare questa nuova serata magica voglio dare un abbraccio fortissimo a tutto il pubblico a casa. Grazie per essere qua con noi, siamo tutti emozionati. Siamo nel cuore del villaggio del Grande Fratello, qui è tutto nuovo, c’è una casa nuova, uno studio nuovo, nuovi concorrenti. E’ bello pensare che stasera scopriremo le persone che con le loro vite, esperienze e personalità le vivranno. Vogliamo nuove storie ed emozioni da vivere tutti insieme».