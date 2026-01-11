Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 10 gennaio 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di tutti i programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato.

Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del 10 gennaio 2026

Su Rai 1, Bar Centrale totalizza 1.510.000 spettatori con l’11.2% di share, mentre Passaggio a Nord Ovest è seguito da 1.183.000 spettatori (10.3%). A Sua Immagine registra 804.000 spettatori (7.5%) nella prima parte e sale a 820.000 spettatori (7.7%) nella seconda. A seguire, Ciao Maschio conquista 1.206.000 spettatori (10.7%) nella prima parte e cresce fino a 1.405.000 spettatori (11.2%) nella seconda.

Su Canale 5, Beautiful si conferma leader con 2.436.000 spettatori (17.7%), seguito da Forbidden Fruit con 2.360.000 spettatori (20.1%) e La Forza di una Donna che raggiunge 2.525.000 spettatori (23%). Ottimi risultati anche per Verissimo: il programma condotto da Silvia Toffanin raccoglie 2.306.000 spettatori (21%) nella prima parte e 2.282.000 spettatori (18.4%) nella seconda, intitolata Giri di Valzer. I saluti finali ottengono 2.214.000 spettatori con il 16.7%.

Su Rai 2, Playlist raduna 407.000 spettatori (3.2%); dopo la presentazione a 500.000 spettatori (4.5%), Storie al Bivio segna 539.000 spettatori pari al 5%. Top – Tutto Quanto fa Tendenza intrattiene 314.000 spettatori con il 2.8%.

Su Italia 1, Storie Segrete apre con 552.000 spettatori (4.2%). A seguire, Dr. House – Medical Division ottiene 428.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio e 432.000 spettatori (4%) nel secondo. Cold Case – Delitti Irrisolti registra invece 485.000 spettatori (4.4%) nel primo episodio e 507.000 spettatori (4.1%) nel secondo.

Su Rai 3, i notiziari del TGR informano 2.662.000 spettatori con il 18.8%. Dopo la presentazione a 1.086.000 spettatori (8.9%), TV Talk è seguito da 1.005.000 spettatori (9%), mentre TV Talk Extra si ferma a 725.000 spettatori (6.8%). In seguito, Report — preceduto da una presentazione a 673.000 spettatori (6.1%) — coinvolge 826.000 spettatori con il 6.5%.

Su Rete 4, Lo Sportello di Forum convince 942.000 spettatori (7.2%), mentre La Sacra Famiglia raggiunge 598.000 spettatori (5.1%). Su La7, Serendipity – Quando l’amore è magia conquista 319.000 spettatori (2.5%); Diario d’Inchiesta è visto da 218.000 spettatori (2%) e Eden – Un Pianeta da Salvare interessa 387.000 spettatori (2.9%).

Su Tv8, Donnavventura appassiona 195.000 spettatori (1.4%) nel primo episodio e 202.000 spettatori (1.6%) nel secondo. Natale a regola d’arte segna 306.000 spettatori (2.8%), mentre La magia del faro raggiunge 436.000 spettatori (3.5%). Sul Nove, dopo Cash or Trash – Chi Offre di Più? a 394.000 spettatori (2.9%), Attacco al potere 2 coinvolge 343.000 spettatori (3.1%) e Svalvolati on the road chiude con 384.000 spettatori (3.2%).

Dati di Share dei programmi tv del Preserale Rai e Mediaset: L’Eredità e Caduta Libera

Su Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 conquista 3.203.000 spettatori con il 22% di share, mentre L’Eredità si conferma leader della fascia con 4.490.000 spettatori pari al 27.2%.

Su Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 2.110.000 spettatori (15.2%), mentre Caduta Libera sale a 2.564.000 spettatori con il 16.5%.

Su Rai2, Dribbling totalizza 318.000 spettatori (2.3%). A seguire, Sognando Milano-Cortina 2026 – Sulle Spalle dei Giganti raccoglie 252.000 spettatori (1.6%) e 9-1-1 registra 393.000 spettatori pari al 2.2%.

Su Italia1, Studio Aperto Mag è visto da 543.000 spettatori (3.6%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 575.000 spettatori (3.3%).

Su Rai3, i notiziari del TGR informano 2.248.000 spettatori con il 13.4%, mentre Blob segna 829.000 spettatori pari al 4.6%.

Su Rete4, La Promessa interessa 942.000 spettatori con il 5.3%. Su Tv8, 4 Hotel registra 359.000 spettatori (2.2%), mentre sul Nove Little Big Italy raggiunge 485.000 spettatori con il 3.1%.

Ascolti Tv dei programmi dell’Access PrimeTime: Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Su Rai1 Affari Tuoi con Stefano De Martino totalizza 4.453.000 spettatori (23.3%) dalle 20:42 alle 21:25. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.995.000 – 21.5%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui arriva a 4.908.000 spettatori e il 25.7% dalle 20:43 alle 21:22. Su Rai2 TG2 Post è visto da 513.000 spettatori (2.7%).

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 911.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Caro Marziano è scelto da 599.000 spettatori con il 3.1% nella prima parte e 354.000 spettatori con l’1.9% nella seconda parte.

Su Rete4 4 di Sera Weekend ha radunato 833.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e 690.000 spettatori (3.6%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 618.000 spettatori e il 3.3%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ottiene 362.000 spettatori (1.9%).