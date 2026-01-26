Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 25 gennaio 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Amici, ma anche i risultati ottenuti da Verissimo, Domenica In, Da Noi a Ruota Libera, le soap di Canale 5 e degli altri programmi andati in onda sulle varie reti televisive.

Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 25 gennaio 2026

È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. Ecco come sono andati i programmi ieri, domenica 25 gennaio 2026.

Ascolti tv Domenica In, Verissimo e Amici di Maria De Filippi

Durante la giornata di ieri, domenica 25 gennaio 2026, su Rai1 è andata in onda una nuova puntata di Domenica In condotta da Mara Venier, la cui presentazione ha avuto un seguito di 2.278.000 – 16%, mentre la puntata vera e propria ha ottenuto un seguito di 2.245.000 spettatori con il 16.9% di share nella prima parte. La seconda parte del programma domenicale della Venier, è stata vista da 1.945.000 spettatori con il 16.4% (I Saluti di Mara a 1.795.000 e il 15.7%).

Da Noi… a Ruota Libera, programma tv condotto dalla bravissima Francesca Fialdini è stato visto durante la puntata di ieri da 1.788.000 spettatori con il 13.9% di share.

Su Canale5, il talent Amici condotto da Maria De Filippi, ha registrato un seguito di 3.229.000 spettatori con il 23.8% di share.

Silvia Toffanin con il suo talk Verissimo ha incollato alla tv la bellezza di 2.263.000 spettatori con il 19.4% nella prima parte e 2.297.000 spettatori con il 19.3% nella seconda. 1.935.000 spettatori con il 14.3% hanno seguito la terza parte chiamata I Saluti di Verissimo.

Share Preserale

Durante la fascia del preserale, su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 è stato visto da 3.212.000 spettatori con uno share del 20.9%, mentre L’Eredità ha incollato alla tv 4.177.000 spettatori con un ottimo 23.9%.

Su Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha ottenuto un seguito di 1.782.000 spettatori (12.2%), mentre la puntata di Caduta Libera ha visto un interesse di 2.309.000 spettatori (13.9%).

Access Prime Time

Prima del Prime time, durante la fascia oraria dell’Access su Rai1, dopo la presentazione che segna 3.788.000 telespettatori con il 19.4% di share, Affari Tuoi con Stefano De Martino ha interessato 4.682.000 spettatori (23.3%).

Su Canale5, dopo la prima parte denominata Gira La Ruota della Fortuna (3.729.000 – 19%), Gerry Scotti e Samira Lui con la loro La Ruota della Fortuna hanno convinto ben 4.774.000 spettatori con un ottimo 23.8% share.