Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 22 Febbraio 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Amici, ma anche i risultati ottenuti da Verissimo, Domenica In, Da Noi a Ruota Libera e degli altri programmi andati in onda sulle varie reti televisive.

Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 22 Febbraio 2026

È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. Ecco come sono andati i programmi ieri, domenica 15 Febbraio 2026.

Ascolti tv Domenica In, Verissimo e Amici di Maria De Filippi

Su Rai1, la presentazione di Domenica In con Mara Venier conquista 2.105.000 spettatori con il 15.7%, mentre il programmassero e proprio conquista 2.219.000 spettatori con il 17.2% nella prima parte e 1.871.000 spettatori con il 16.3% nella seconda. 1.776.000 sono gli spettatori che con il 16.4% di share hanno seguito la terza parte. A seguire Da Noi… a Ruota Libera con Francesca Fialdini è visto da 1.924.000 spettatori con il 15.6%.

Su Canale5, Amici con Maria De Filippi è visto da 2.757.000 spettatori con il 21.4%. A seguire Verissimo con Silvia Toffanin ha intrattenuto 2.111.000 spettatori con il 19.3% nella prima parte e 2.230.000 spettatori con il 19.2% nella seconda. La terza parte è stata seguita da 1.874.000 spettatori pari al 14.6%.

Su Rai2 le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 hanno ottenuto un seguito di 2.009.000 spettatori pari al 14.3% con il Curling, 1.806.000 spettatori pari al 13.1% con lo Sci Freestyle, 1.766.000 spettatori pari al 13.3% con l’Hockey su Ghiaccio, 1.654.000 spettatori pari al 13% con lo Sci Freestyle, 1.489.000 spettatori pari al 12.5% con l’Hockey su Ghiaccio, 1.274.000 spettatori pari all’11.5% con lo Sci Freestyle, 1.317.000 spettatori pari al 12.2% con l’Hockey su Ghiaccio, 1.376.000 spettatori pari al 12.8% con il Bob a 4 e 1.453.000 spettatori pari al 13.6% con l’Hockey su Ghiaccio.

Share Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha intrattenuto 3.282.000 spettatori con il 21.5%, mentre L’Eredità ha visto incollati alla tv 4.548.000 spettatori pari al 25.5%.

Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida è vista da 1.806.000 spettatori (12.6%), mentre Caduta Libera vede alla tv 2.363.000 spettatori (13.8%). Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 – Cerimonia di Chiusura sono seguite da 2.000.000 spettatori con il 10.4%.

Access Prime Time

Su Rai1 Primafestival segna un seguito di 4.146.000 spettatori (20.8%) dalle 20:10 alle 20:18. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.707.000 – 17.3%), La Ruota della Fortuna con Gerry e Samira vede incollati alla tv 4.778.000 spettatori pari al 22.1%.