Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 1 Febbraio 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Amici, ma anche i risultati ottenuti da Verissimo, Domenica In, Da Noi a Ruota Libera, e degli altri programmi andati in onda sulle varie reti televisive.

Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 1 Febbraio 2026

È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. Ecco come sono andati i programmi ieri, domenica 1 Febbraio 2026.

Ascolti tv Domenica In, Verissimo e Amici di Maria De Filippi

Su Rai1, Domenica In condotto da Mara Venier, durante la presentazione ha ottenuto un ascolto tv pari a 2.233.000 di telespettatori con il 16.6% di share. Il programma vero e proprio ha registrato invece 2.221.000 spettatori con il 17.4% nella prima parte e 1.820.000 spettatori con uno share del 16.4% nella seconda parte (I Saluti di Mara a 1.713.000 e il 15.6%).

Francesca Fialdini con la puntata di ieri del programma intitolato Da Noi… a Ruota Libera è stata la scelta di 1.799.000 spettatori con il 14.4%.

Su Canale5, il talent Amici condotto da Maria De Filippi ha raggiunto un dato di ascolto tv di 3.146.000 spettatori con uno share del 24.1%. Subito dopo il talent, la puntata di Verissimo condotta da Silvia Toffanin ha intrattenuto 2.646.000 spettatori con un dato di share del 23.3% nella prima parte e 2.335.000 spettatori con il 20.4% nella seconda parte. 2.175.000 sono invece i telespettatori che hanno seguito la terza parte chiamata I Saluti di Verissimo e che ha visto un dato di share del 16.6%.

Share Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha intrattenuto ben 3.467.000 spettatori con il 22.5%, mentre il segmento denominato L’Eredità ha coinvolto ben 4.439.000 spettatori pari al 25.2%.

Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida è riuscito ad incollare alla tv 1.848.000 spettatori con uno share del 12.9%, mentre la parte denominata Caduta Libera ha coinvolto 2.505.000 spettatori con il 15% di share.

Access Prime Time

Su Rai1, dopo la messa in onda di una presentazione che ha visto coinvolti ben 3.883.000 di telespettatori co il 20.2% di share, il segmento del game show Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino ha conquistato 4.705.000 spettatori con il 23.4% di share.

Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna che vede un pubblico di 3.711.000 di telespettatori con il 19.1% di share, La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti e Samira Lui ha convolto ben 4.674.000 spettatori con uno share del 23.2%.