Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 4 gennaio 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Amici, ma anche i risultati ottenuti da Verissimo, Domenica In e degli altri programmi andati in onda sulle reti televisive.

Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 4 gennaio 2026

È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. Ecco come sono andati i programmi ieri, domenica 4 gennaio 2026.

Ascolti tv Domenica In e Verissimo – Le storie

Su Rai1, preceduta dalla presentazione (2.557.000 – 18.4%), la puntata di Domenica In condotta da Mara Venier colleziona 2.138.000 spettatori con il 16% nella prima parte di circa mezz’ora e 1.846.000 spettatori con il 15.7% nella seconda parte (I Saluti di Mara a 1.794.000 e il 15.4%).

La puntata di Da Noi a Ruota Libera andata in onda ieri è stata scelta da oltre 2,2 milioni di telespettatori, raggiungendo il 16,7% di share. Il programma risulta più visto di Domenica In e supera Verissimo di 4 punti. Per Francesca Fialdini si tratta di un record stagionale.

Su Canale5, dopo L’Arca di Noè colleziona un ascolto medio di 2.445.000 – 16.7%, mentre Beautiful è la scelta di 2.291.000 spettatori pari al 16.5%, Forbidden Fruit è visto da 2.403.000 spettatori pari al 17.6% e La Forza di una Donna 2.337.000 spettatori pari al 19.1%. A seguire Verissimo – Le Storie è stato visto ieri da 1.722.000 spettatori pari al 15% nella prima parte e 1.618.000 spettatori pari al 12.3% nella seconda.

Su Rai2, La magia dei sogni perduti è la scelta di 334.000 spettatori pari al 2.6%, mentre Le Indagini di Sister Boniface ha interessato 297.000 spettatori pari al 2.6%. A seguire Genitori, che Fare? ha un seguito di 222.000 spettatori pari all’1.8%.

Su Italia1, dopo E-Planet (605.000 – 4.3%) e I Simpson (569.000 – 4.1%), La famiglia Addams raccoglie 613.000 spettatori (5%) e La famiglia Addams 2 638.000 spettatori (5.1%).

Su Rai3 l’appuntamento con TGR informa 2.267.000 spettatori (16%), mentre TG3 – La Caduta di Maduro è visto da 1.392.000 spettatori (10.6%). A seguire Dalla Georgia all’Elbrus registra 868.000 spettatori (7.4%) e, dopo la presentazione (864.000 – 7.4%), Kilimangiaro conquista 1.171.000 spettatori (9.2%) nella prima parte chiamata Il Grande Viaggio e 1.374.000 spettatori (9.7%) nella seconda parte.

Su Rete4, dopo Dehesa – La Foreste delle Meraviglie (421.000 – 3.1%), Il ritorno di Sandokan totalizza 460.000 spettatori con il 3.7%. Su La7 La strana coppia è visto da 242.000 spettatori pari all’1.9%, mentre Missione Pianeta è scelto da 159.000 spettatori pari all’1.4%. A seguire L’impero del sole sigla 228.000 spettatori pari all’1.6%.

Su Tv8 Tutto ciò che voglio per Natalecoinvolge 413.000 spettatori (3%), Come ti organizzo il Natale 541.000 spettatori (4.6%) e Quando il cuore va in vacanza 548.000 spettatori (4.1%).

Sul Nove The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo è visto da 400.000 spettatori con il 3.2% e Giorgio Panariello – La Favola Mia 468.000 spettatori con il 3.8%.

Share Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene un ascolto medio di 3.636.000 spettatori pari al 23.2%, mentre L’Eredità coinvolge 4.785.000 spettatori pari al 27.1%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.603.000 spettatori (10.9%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.179.000 spettatori (12.8%).

Su Rai2, dopo TG2 Dossier (357.000 – 2.5%), 9-1-1: Lone Star segna 320.000 spettatori con l’1.9% e 9-1-1467.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 799.000 spettatori (5%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 706.000 spettatori (3.9%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.446.000 spettatori (13.7%). A seguire Blob segna 797.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 10 Minuti intrattiene 1.006.000 spettatori (5.8%) e La Promessa interessa 946.000 spettatori (5.1%). Su Tv8 4 Hotel conquista 337.000 spettatori (2%). Sul Nove Little Big Italy è la scelta di 477.000 spettatori pari al 2.9%.

Access Prime Time

Su Rai1 Affari Tuoi con Stefano De Martino è visto da a 4.703.000 spettatori (23.9%) dalle 20:45 alle 21:35. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.998.000 – 20.8%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui raccoglie un ascolto medio di ben 5.146.000 spettatori pari al 26.3% dalle 20:45 alle 21:53.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 978.000 spettatori (5%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 807.000 spettatori e il 4.2% nella prima parte e 634.000 spettatori e il 3.2% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.207.000 spettatori (6.1%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 626.000 spettatori e il 3.2%. Sul Nove Little Big Italy registra 421.000 spettatori (2.2%).