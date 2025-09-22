Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 21 settembre 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della prima puntata di Domenica In e Da noi… a Ruota libera, programmi andati in onda su Rai 1 e i dati di share di Verissimo in onda su Canale 5.

Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Verissimo del 21 settembre 2025: il ritorno di Mara Venier

Domenica 21 settembre 2025 ha segnato l’esordio di molti programmi tv domenicali in quello che è il nuovo palinsesto televisivo della stagione 2025/2026. Tra i tanti programmi che hanno esordito ieri, c’è l’amatissimo Domenica In giunto alla sua 50ª edizione, e che quest’anno vede alla conduzione non solo Mara Venier, ma anche Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Sempre nella giornata di ieri è tornato anche il consueto appuntamento domenicale con Francesca Fialdini e il suo Da noi… a ruota libera. Secondo appuntamento domenicale invece per Verissimo di Silvia Toffanin, in onda su Canale 5.

Ascolti tv prima puntata Domenica In

Su Rai1, Domenica In conMara Venier, Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, preceduto da una presentazione che ha ottenuto 1.859.000 di spettatori con il 15.5% di share, il programma colleziona 1.831.000 spettatori con il 17.1% nella prima parte dalle 14:30 alle 15:41 e 1.411.000 spettatori con il 14.6% nella seconda parte dalle 15:45 alle 16:50. I Saluti di Mara ottengono 1.318.000 e il 14.3% di share.

Il debutto della scorsa edizione, andato in onda il 15 settembre 2024, ottenne un ascolto di 1.914.000 spettatori con il 14.5% di share nella breve presentazione di 3 minuti. La prima parte del programma raccolse 2.107.000 spettatori con il 17.4% di share, mentre la seconda parte registrò 1.754.000 spettatori con il 15.9%. I saluti finali di Mara, durati 14 minuti, totalizzarono 1.726.000 spettatori e il 16.1%.

Da noi a Ruota Libera

Da Noi… A Ruota Libera, nella puntata di ieri è stato visto da 1.315.000 spettatori con il 14.3%.

La prima puntata della scorsa edizione ebbe un seguito di 1.379.000 spettatori, con il 13.1% di share.

Share di Verissimo e le soap di Canale 5

Su Canale5, Beautiful è stato visto da 1.620.000 spettatori pari al 13.5% mentre La Forza di una Donna ha coinvolto 1.912.000 spettatori con il 18.7%. A seguire Verissimo con Silvia Toffanin ha intrattenuto ben 1.581.000 spettatori pari al 17.3 nella prima parte dalle 16:30 alle 17:51 e 1.542.000 spettatori pari al 16.4% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer dalle 17:55 alle 18:40.