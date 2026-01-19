Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 18 gennaio 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Amici, ma anche i risultati ottenuti da Verissimo, Domenica In, Da Noi a Ruota Libera, le soap di Canale 5 e degli altri programmi andati in onda sulle varie reti televisive.

Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 18 gennaio 2026

È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. Ecco come sono andati i programmi ieri, domenica 18 gennaio 2026.

Ascolti tv Domenica In, Verissimo e Amici di Maria De Filippi

Durante la giornata di ieri su Rai1 è andata in onda una nuova puntata di Domenica In condotta da Mara Venier, la cui presentazione ha avuto un seguito di 2.115.000 – 15.5%, mentre la puntata vera e propria ha ottenuto un seguito di 2.250.000 spettatori con il 17.3% di share nella prima parte. La seconda parte del programma domenicale è stata vista da 2.079.000 spettatori con il 17.8% (I Saluti di Mara a 1.977.000 e il 17.8%).

Da Noi… a Ruota Libera, programma condotto da Francesca Fialdini è stato visto ieri da 1.937.000 spettatori con il 15.2%.

Su Canale5, Amici con Maria De Filippi, ha ottenuto un seguito di 2.847.000 spettatori con il 22% di share. Silvia Toffanin con il suo Verissimo ha intrattenuto la bellezza di 1.944.000 spettatori con il 17.3% nella prima parte e 2.257.000 spettatori con un ottimo al 18.3% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer (I Saluti di Verissimo a 2.115.000 e il 15.6%).

Share Preserale

Durante la fascia del preserale, su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 è stato visto da 3.530.000 spettatori con uno share del 23.2%, mentre L’Eredità ha incollato alla tv 4.564.000 spettatori con un ottimo 25.7%.

Su Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha ottenuto un seguito di 1.893.000 spettatori (13.5%), mentre la puntata di Caduta Libera ha visto un interesse di 2.447.000 spettatori (14.7%).

Access Prime Time

Prima del Prime time, durante la fascia oraria dell’Access su Rai1, dopo la presentazione che segna 3.788.000 telespettatori con il 19.2% di share, Affari Tuoi con Stefano De Martino ha interessato 4.468.000 spettatori (22.1%).

Su Canale5, dopo la prima parte denominata Gira La Ruota della Fortuna (3.973.000 – 20%), Gerry Scotti e Samira Lui con la loro La Ruota della Fortuna hanno convinto ben 4.876.000 spettatori con un ottimo 24.1% share.