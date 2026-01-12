Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 11 gennaio 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Amici, ma anche i risultati ottenuti da Verissimo, Domenica In, Da Noi a Ruota Libera, le soap di Canale 5 e degli altri programmi andati in onda sulle varie reti televisive.

Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 11 gennaio 2026

Ascolti tv Domenica In e Verissimo

Durante la giornata di ieri, la puntata di Domenica In, andata in onda su Rai 1 e come sempre condotto da Mara Venier, ha ottenuto un seguito di 2.450.000 spettatori con il 17.8% nella prima parte, mentre 2.136.000 spettatori con il 17% sono quelli che hanno seguito la seconda parte e 1.824.000 spettatori con il 15.6% erano sintonizzato per seguire la terza parte. Francesca Fialdini con Da Noi… a Ruota Libera ha intrattenuto 2.228.000 di spettatori conquistando il 16.6% di share.

Canale5, durante il programma Amici condotto da Maria De Filippi ha ottenuto un seguito di 3.420.000 spettatori con il 25.7%. A seguire Verissimo con Silvia Toffanin è stato visto da ben 2.827.000 spettatori con uno share del 24.3% nella prima parte e un seguito di 2.539.000 spettatori con il 19.6% nella seconda parte. I Saluti di Verissimo ha intrattenuto 2.450.000 e con il 17%.

Share Preserale

L’Eredità – La Sfida dei 7 in onda su Rai 1, ha intrattenuto ben 3.778.000 spettatori conquistato il 23.6% di share, mentre la parte denominata L’Eredità ha visto sintonizzati sulla prima rete della tv di Stato ben 4.736.000 spettatori con il 25.8% di share.

Su Canale5 il programma tv Caduta Libera, nella parte denominata “Inizia la Sfida” ha visto sintonizzati 2.029.000 spettatori con uno share del 13.6%, mentre la parte Caduta Libera ha incollato alla tv 2.924.000 spettatori con il 16.8% di share.

Per le altre reti si segnala che: su Rai 2, 9-1-1: Lone Star è visto da 349.000 spettatori con il 2.1% e 9-1-1 è seguito da 516.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia1 Studio Aperto Mag segna un dato di 657.000 spettatori con uno share del 4.1%. A seguire, C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 592.000 spettatori con uno share del 3.2%.

Su Rai3 Blob ha ottenuto un seguito di 788.000 spettatori con il 4%. Su Rete4 La Promessa ha intrattenuto 1.039.000 spettatori con il 5.4%. Su La7 La neve nel cuore ha visto sintonizzati 210.000 spettatori e l’1.3% di share. Su Tv8 il format 4 Ristoranti è visto 389.000 spettatori con il 2.2% di share. Sul Nove il programma Little Big Italy è stato visto da 405.000 spettatori con il 2.4%.

Access Prime Time

Su Rai1 Stefano De Martino con il format Affari Tuoi ha conquistato nella serata di ieri 5.007.000 spettatori con uno share del 24.9%. Su Canale5, dopo la parte denominata Gira La Ruota della Fortuna che segna 4.281.000 spettatori con il 21.5% di share, La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui, segna un dato di ascolto di ben 5.033.000 spettatori con il 25.2% di share.

Su Italia1, la serie tv N.C.I.S. – Unità Anticrimine è stata la scelta di 1.006.000 spettatori con uno share del 5%. Su Rete4 4 di Sera Weekend ha raggiunto un pubblico di 855.000 spettatori con il 4.3% nella prima parte e 717.000 spettatori con il 3.6% di share nella seconda parte.

Su La7 il programma In Onda ha incollato alla tv 1.088.000 spettatori con il 5.4%. Su Tv8 4 Ristoranti ha visto segnare un ascolto di 632.000 spettatori con il 3.2%. Sul canale Nove il format Little Big Italy ha ottenuto un seguito di pubblico pari a 479.000 spettatori con uno share del 2.4%.