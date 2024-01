Come sono andati gli ascolti tv di ieri, sabato pomeriggio 27 gennaio 2024? Ecco di seguito i dati Auditel e l’analisi degli ascolti tv in merito ai programmi televisivi andati in onda sui canali Rai e Mediaset durante il pomeriggio di ieri: Verissimo, Linea Bianca, Italia Sì! e le soap di Canale5.

Auditel dei programmi tv del 27 gennaio: Verissimo, Linea Bianca e ItaliaSì!

Su Rai1 Linea Bianca segna 1.670.000 spettatori con il 12.5%, Passaggio a Nord Ovest raggiunge 1.193.000 spettatori con il 10.4% e A Sua Immagine è seguito da 835.000 spettatori con il 7.8% nella prima parte e 836.000 spettatori con l’8.1% nella seconda parte. Dopo il TG1 (963.000 – 9.2%), ItaliaSì! ottiene 1.384.000 spettatori con il 12.4% nella prima parte e 1.888.000 spettatori con il 15% nella seconda parte.

Audience dei programmi tv di Canale 5: “Verissimo” e le soap “Beautiful” e “Terra Amara”

Su Canale5 Beautiful conquista 2.766.000 spettatori (19.9%) e Terra Amara raggiunge 2.882.000 spettatori (25.2%). A seguire Verissimo è scelto da 2.474.000 spettatori (23.2%) nella prima parte e da .000 spettatori (%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

Ascolti tv sulle altre reti

Su Rai2 Mi Presento ai Tuoi incolla davanti al video 259.000 spettatori (2%) e Top – Tutto Quanto fa Tendenza raccoglie 220.000 spettatori (2%), mentre Dreams Road sigla 277.000 spettatori (2.6%) e Full Contact – Notizie che colpiscono arriva a 180.000 individui (1.6%). Su Italia1 Freedom – Oltre il Confine in replica raduna 522.000 spettatori (4.1%), mentre la prima stagione di Walker ha raccolto 331.000 spettatori (3.1%) nel primo episodio, 243.000 spettatori (2.3%) nel secondo episodio e 280.000 spettatori (2.4%) nel terzo episodio. Su Rai3 le news dei TGR informano 2.410.000 spettatori pari al 17.3%, Tv Talk è seguito da 943.000 spettatori pari all’8.3% (Extra a 797.000 e il 7.5%) e Gocce di Petrolio raccoglie 555.000 spettatori pari al 5.3%. A seguire la replica di Report segna 1.005.000 spettatori con l’8% (presentazione a 790.000 e il 7.1%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 562.000 spettatori (4.4%). A seguire Frozen Planet II – Incanto di Ghiaccio viene visto da 309.000 spettatori (2.8%) e La 25a ora raduna 406.000 spettatori (3.6%). Su La7 La Torre di Babele in replica segna 272.000 spettatori con il 2.2% e La7 Ricorda – Edith raggiunge 191.000 spettatori con l’1.8%. A seguire Eden – Un Pianeta da Salvare raduna 235.000 individui con l’1.8%. Su Tv8 Il concerto di Natale colleziona 352.000 spettatori (2.7%), Il doppio Natale di Emma raduna 362.000 spettatori (3.4%) e La melodia del Natale è la scelta di 369.000 spettatori (3%). Sul Nove Breakdown – La trappola sigla 279.000 spettatori (2.3%) e Le spie della porta accanto raccoglie 266.000 spettatori (2.5%), mentre Little Big Italy in replica coinvolge 376.000 spettatori (3.1%).