Come sono andati gli ascolti tv di ieri, sabato pomeriggio 28 settembre 2024? Ecco di seguito i dati Auditel e l’analisi degli ascolti tv in merito ai programmi televisivi andati in onda sui canali Rai e Mediaset durante il pomeriggio di ieri: Verissimo, Sabato in diretta e le soap di Canale5.

Auditel dei programmi tv Rai: Verissimo e Sabato in diretta

Su Rai1 Linea Blu Discovery segna 1.588.000 spettatori (12.7%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 934.000 spettatori (8.9%), mentre A Sua Immagine è seguito da 666.000 spettatori (6.9%) nella prima parte e 667.000 spettatori (7.1%) nella seconda parte. A seguire, dopo il TG1 (666.000 – 7%) e Aspettando Ballando con le Stelle (788.000 – 9%), Sabato in Diretta totalizza 756.000 spettatori (9%) nella prima parte, 750.000 spettatori (8.9%) nella seconda parte e 1.023.000 spettatori (10.8%) nella terza parte.

Audience dei programmi tv di Canale 5: “Verissimo” e le soap

Su Canale5 Beautiful conquista 2.159.000 spettatori (16.8%) e Endless Love totalizza 2.197.000 spettatori (21.2%). A seguire Verissimo è scelto da 1.872.000 spettatori (21.1%) nella prima parte e 1.771.000 spettatori (19.9%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

Ascolti tv sulle altre reti

Su Rai2 Dreams Road incolla davanti al video 224.000 spettatori pari all’1.8% e Urban Green è seguito da 226.000 spettatori pari al 2.1%. A seguire i Mondiali di Ciclismo arrivano a 555.000 spettatori pari al 5.8%, mentre Onorevoli Confessioni intrattiene 216.000 spettatori pari al 2.6%. Su Italia1 la finale di America’s Cup 2024 raduna 1.022.000 spettatori (9.4%). A seguire Due Uomini e 1/2 raccoglie 357.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio e 325.000 spettatori (3.7%) nel secondo episodio. Su Rai3 le news dei TGR informano 2.156.000 spettatori pari al 16.4%, mentre la nuova stagione di Tv Talk con Maria Ceran parte da 817.000 spettatori pari al 7.9% e La Biblioteca dei Sentimenti segna 348.000 spettatori pari al 3.7%. A seguire, dopo la presentazione (368.000 – 4.4%), Presadiretta raduna 597.000 spettatori pari al 6.4%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 559.000 spettatori (4.6%). A seguire Il Tramonto dell’Antico Regno d’Egitto arriva a 251.000 spettatori (2.6%), mentre Il bigamo è visto da 234.000 spettatori (2.6%). Su La7 Barbero Risponde segna 282.000 spettatori con il 2.2% e La Torre di Babele sigla 176.000 spettatori con l’1.6%, mentre La7 Doc – Marcello, Una Vita Dolce totalizza 105.000 spettatori con l’1.2% e I girasoli è seguito da 133.000 spettatori con l’1.2%.