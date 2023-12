Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 24 dicembre 2023? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Domenica In, Verissimo e tutti gli altri programmi in onda sulle altre reti televisive.

Auditel, ascolti tv di Verissimo e Domenica In del 24 dicembre 2023: Silvia Toffanin vs Mara Venier

Su Rai1, Domenica In ha intrattenuto 2.379.000 spettatori con il 17.2% nella presentazione, 2.505.000 spettatori con il 19.3% nella prima parte, 2.136.000 spettatori con il 18.4% nella seconda parte e 1.885.000 spettatori con il 17% nell’ultima parte denominata I Saluti di Mara. Da Noi… A Ruota Libera ha fatto compagnia a 1.979.000 individui pari al 16.5%.

Ascolti tv di Canale 5: Amici 2023 e Verissimo

Su Canale5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.671.000 spettatori con il 18.5%. Beautiful ha intrattenuto 2.305.000 spettatori (16.6%) mentre Terra Amara ha coinvolto 2.414.000 spettatori (19.9%). Verissimo – Le Storie di Terra Amara ha convinto 1.962.000 spettatori (17.3%) nella prima parte e 1.798.000 spettatori (14.3%) nella seconda parte denominata Giri di Valzer.

Share dei programmi delle altre reti televisive

Su Rai2 Un Bacio prima di Natale ha convinto 494.000 spettatori pari al 3.8%. Il Mio Fantasma di Natale ha conquistato 381.000 spettatori pari al 3.3%. La prima visione di Once Upon a Studio segna 275.000 spettatori con il 2.3%. Prossima Fermata: Natale ha coinvolto 268.000 spettatori (2.1%).

Su Italia1 E-Planet raccoglie 551.000 spettatori (3.9%). Balto ha interessato 587.000 spettatori (4.7%) e Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato ottiene 620.000 spettatori (5.4%). Freedom Pills ha raggiunto 627.000 individui (5%).

Su Rai3, PresaDiretta in replica ha ottenuto 740.000 spettatori con il 6.1% (Anteprima a 1.072.000 e l’8.2%, Più a 674.000 e il 5.9%). Kilimangiaro – Speciale Natale ha raccolto 716.000 spettatori con il 6.4% nella prima parte dal nome ‘Aspettando il Natale’, 1.114.000 spettatori con il 9.5% nella seconda parte dal nome ‘Viaggi di Natale’ e 1.444.000 spettatori con l’11.3% nell’ultima parte.

Su Rete4 Pensa In Grande ha registrato 318.000 spettatori (2.3%) mentre Il Conte di Montecristo ha collezionato 520.000 spettatori (4.3%).

Su La7 Il Piccolo Nicolas e i Suoi Genitori è visto da 198.000 spettatori (1.5%). C’era una Volta… il Novecento ha coinvolto 149.000 spettatori (1.3%).

Su Tv8 Una Famiglia sotto l’Albero appassiona 437.000 spettatori (3.3%) mentre Natale alle Highlands raccoglie 427.000 spettatori (3.7%). A seguire Due Gemelle per Natale – Christmas on the Rocks incolla davanti al video 371.000 spettatori (share del 3%).

Sul Nove Ladyhawke segna 216.000 spettatori (1.7%) mentre Armageddon – Giudizio Finale registra 208.000 spettatori (1.7%).

Ti potrebbe interessare: