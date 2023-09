Come sono andati gli ascolti tv della prima puntata della nuova stagione di “Domenica In” e “Da noi… a Ruota libera” andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 17 settembre 2023? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv dei due programmi andati in onda ieri.

Auditel, ascolti tv di Domenica In condotto da Mara Venier 17 settembre 2023

Mara Venier ha inaugurato ieri, domenica 17 settembre 2023, la nuova stagione del suo fortunatissimo programma tv Domenica In. Il programma andato in onda nel primo pomeriggio di Rai 1 ha ottenuto un seguito di ben 2.088.000 spettatori con il 17.59% di share nella prima parte e 1.583.000 spettatori con il 15.02% nella seconda parte. L’ultima parte ha ottenuto un seguito di 1.282.000 con il 13.23%. (Pres. Domenica In – 1.982.000 15.73%)

Andiamo ora ad analizzare i dati Auditel in merito agli ascolti della prima puntata del programma Domenica In di quest’anno, paragonandoli al debutto della scorsa edizione avvenuto Domenica 11 settembre 2022. La prima puntata del fortunatissimo programma di Rai 1, lo scorso anno è stata seguita da ben 2.189.000 spettatori con il 17,87% di share nella prima parte e nella seconda 1.882.000, 16,55%.

Ascolti tv debutto di Da noi… a ruota libera condotto da Francesca Fialdini

A seguire, Francesca Fialdini ha dato il via ieri, alla nuova stagione del suo programma tv Da noi… a ruota libera. Il programma andato in onda nel pomeriggio di Rai 1 ha ottenuto un seguito di ben 1.201.000 spettatori con il 12.20% di share.

La prima puntata dello scorso anno di Da noi… a ruota Libera, andata in onda Domenica 18 settembre 2022, ebbe un seguito di 1.501.000 spettatori con il 15.15% di share.

Share di Verissimo condotto da Silvia Toffanin

Silvia Toffanin, ieri ha condotto un nuovo appuntamento domenicale di Verissimo. Il programma andato in onda nel pomeriggio di Canale 5, nella giornata di ieri, ha ottenuto un seguito di ben 2.054.000 spettatori con il 21.24% di share nella prima parte e 1.715.000 spettatori con il 16.97% nella seconda parte.

