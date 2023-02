Come sono andati gli ascolti tv dei programmi del pomeriggio di domenica 12 febbraio 2023? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio, quali: Amici, Domenica In da Sanremo, Verissimo, L’Eredità e Avanti un altro.

Auditel, ascolti tv di: Domenica In da Sanremo. 12 febbraio 2023

Come ogni anno, anche ieri è tornato l’appuntamento post festival con la puntata speciale di Domenica In da Sanremo. Mara Venier padrona di casa del Teatro Ariston ha ospitato i cantati che hanno preso parte alla settantatreesima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2023. Un appuntamento fisso che ogni anno incolla alla tv milioni di telespettatori. Un successo dovuto anche alla formula che vede i cantanti esibirsi con il loro brano portato in gara al festival e subito dopo rispondere a qualche domanda da parte di giornalisti, ospiti e personaggi della tv. Ma andiamo ad analizzare i dati Auditel e gli ascolti tv della puntata di ieri.

Lo speciale Domenica In da Sanremo condotto da Mara Venier ha tenuto compagnia a 5.367.000 spettatori con il 38.30% di share nella prima parte, 4.685.000 spettatori con il 35.80% di share nella seconda parte e 4.258.000 spettatori con il 30.40% di share nella terza parte. (presentazione a 4.571.000 e il 30.70%).

Audience di Canale 5: Amici e Verissimo

Su Canale 5 Amici, talent ideato e condotto da Maria De Filippi è stato visto da ben 2.671.000 telespettatori con uno share pari al 19.30%.

Sulla stessa rete il talk Verissimo condotto da Silvia Toffanin ha ottenuto un seguito di ben 2.100.000 spettatori (16.00% di Share) nella prima parte e 1.941.000 spettatori (13.08% di Share) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

Ascolti tv del game show: L’Eredità e Avanti un altro – Story

Su Rai 1 il game show L’Eredità condotto da Flavio Insinna ha visto incollati alla tv nella puntata di ieri ben 4.075.000 telespettatori con uno share del 25.50% durante la prima parte. La seconda parte è stata seguita da 4.919.000 telespettatori con uno share del 27.60%.

Allo stesso orario, in onda su Canale 5, Avanti il Primo! – Story condotto da Paolo Bonolis ha intrattenuto 2.413.000 spettatori con un share del 15.70%, mentre Avanti un Altro! Weekend è stato visto da ben 3.218.000 spettatori con uno share del 18.50%.

