Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nella mattinata e nel pomeriggio di ieri, domenica 29 settembre 2024? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Citofonare Rai2, Amici, Domenica In, Verissimo, Da noi… a Ruota libera e tutti gli altri programmi in onda sulle varie reti televisive.

Auditel, ascolti tv di Amici, Verissimo e Domenica In del 29 settembre 2024

Domenica 29 settembre 2024 ha segnato l’esordio della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Riapre così i battenti la scuola più famosa d’Italia. Maria De Filippi ha accolto i nuovi allievi della scuola affiancata dal team di professori che seguiranno nelle varie discipline i nuovi allievi. Ma vediamo insieme gli ascolti della prima puntata del talent di Canale 5 e di tutti gli altri programmi.

Audience Citofonare Rai2 e daytime mezzogiorno

Partiamo con gli ascolti del daytime di mezzogiorno con Citofonare Rai2. La puntata di ieri del programma condotto da Simona Ventura e Paola Perego ha ottenuto un seguito di 334.000 spettatori (4.9%), nella prima parte, e 487.000 spettatori (5.2%), nella seconda parte.

Dati Auditel programmi Rai: Domenica In e Da Noi… A Ruota Libera

Su Rai1 Domenica In colleziona 1.948.000 spettatori con il 15.5%, nella presentazione in onda dalle 14:02 alle 14:30, 1.812.000 spettatori con il 15.6% nella prima parte in onda dalle 14:30 alle 15:31, e 1.539.000 spettatori con il 14.8% nella seconda parte in onda dalle 15:35 alle 16:51 (I Saluti di Mara di 9 minuti: 1.239.000 – 12.7%). A seguire, Da Noi… A Ruota Libera è scelto da 1.387.000 spettatori con il 14%.

Ascolti tv di Canale 5: Amici, Verissimo e le soap

Su Canale5, il debutto di Amici di Maria De Filippi 24 raggiunge 2.899.000 spettatori pari al 24.8%. Grande affluenza di pubblico giovane: 15-34 anni share del 39.63% mentre sui 15-19 anni la share cresce ulteriormente e si attesta al 40.18%.

A seguire Verissimo intrattiene 2.162.000 spettatori pari al 21.3% nella prima parte e 2.071.000 spettatori pari al 21.1% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

Gli altri dati del Pomeriggio di domenica 29 settembre

Su Rai2 l’appuntamento con i Mondiali di ciclismo su Strada totalizza 909.000 spettatori pari all’8.3%. Su Italia1 la finale di Vela America’s Cup 2024 raccolgono 917.000 spettatori (8.2%). A seguire, dopo E-Planet (305.000 – 3.2%), Due Uomini e 1/2 è scelto da 257.000 spettatori (2.7%) e da 225.000 spettatori (2.3%). Su Rai3, In Mezz’ora è visto da 785.000 spettatori (6.7%) nella prima parte, da 482.000 spettatori (4.4%) nella seconda parte Il Mondo di In Mezz’ora, e da 379.000 spettatori (3.7%), nella breve terza parte. Preceduto da una presentazione (337.000 – 3.3%), Rebus segna 478.000 spettatori (4.8%). Dopo una presentazione di 18 minuti (558.000 – 6%), Kilimangiaro on the road conquista 906.000 spettatori (8.7%).

Su Rete4 Borotalco ha convinto 221.000 spettatori con il 2.1%. Su La7 Un giorno in pretura è visto da 207.000 spettatori pari all’1.8%. Su Tv8 la Superbike viene visto in tv da 443.000 spettatori (3.6%). Sul canale Nove The Legend of Zorro è seguito da 226.000 spettatori (2.1%).