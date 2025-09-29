Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 28 settembre 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della prima puntata di Amici, ma anche i risultati ottenuti da Verissimo, Domenica In, Da noi… a Ruota libera e degli programmi andati in onda sulle altre reti televisive.

Dati Auditel e ascolti tv prima puntata di Amici del 28 settembre 2025

Domenica 28 settembre 2025 ha segnato l’esordio della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Riapre così i battenti la scuola più famosa d’Italia. Maria De Filippi ha accolto i nuovi allievi della scuola affiancata dal team di professori che seguiranno nelle varie discipline i nuovi allievi. Ma vediamo insieme gli ascolti della prima puntata del talent di Canale 5. La prima puntata di Amici 2025 raggiunge 2.812.000 spettatori pari al 23%.

Confrontando i dati del debutto della scorsa edizione, la prima puntata di Amici di Maria 2024 ebbe un ascolto medio di 2.899.000 spettatori pari al 24.8%.

Ascolti tv Domenica In e Da noi a Ruota Libera

Su Rai1, Domenica In, dopo la presentazione (1.500.000 – 10.8%), conquista un dato d’ascolto tv di 1.513.000 spettatori con il 12.2% di share nella prima parte e 1.390.000 spettatori con il 13.6% nella seconda parte. L’ultima parte denominata I Saluti di Mara conquista 1.140.000 con il 13%. A seguire Da Noi… a Ruota Libera è la scelta di 1.487.000 spettatori con il 15.8% di share. Il programma della Fialdini segna quasi 2 punti in più da domenica scorsa.

Share di Verissimo e L’Arca di Noè su Canale 5

Su Canale 5, L’Arca di Noè conquista 2.001.000 con una share del 14.4%. Verissimo con Silvia Toffanin intrattiene 2.131.000 spettatori pari al 23% nella prima parte e 1.788.000 spettatori pari al 19.8% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

Dati d’ascolto altre reti tv

Su Rai2 i Mondiali di Ciclismo totalizzano 1.146.000 spettatori pari all’11.6%. A seguire S.W.A.T. sigla 271.000 spettatori pari al 3.1%. Su Italia1 Paperissima Sprint è seguito da .000 spettatori (%) e, dopo E-Planet (263.000 – 1.9%), Dr. House – Medical Division raccoglie 159.000 spettatori (1.3%) nel primo episodio e 228.000 spettatori (2.2%) nel secondo episodio, mentre Cold Case – Delitti Irrisolti 238.000 spettatori (2.7%) nel primo episodio e 256.000 spettatori (2.8%) nel secondo episodio.

Su Rai3 l’appuntamento con TGR informa 1.284.000 spettatori (9.1%), mentre In Mezz’Ora è visto da 759.000 spettatori (6.1%) nella prima parte e 542.000 spettatori (5.3%) nella seconda parte. A seguire Kilimangiaro on the Road conquista 767.000 spettatori (8.1%). Su Rete4 Prima di mezzanotte ha convinto 198.000 spettatori con l’1.8% e Sette strade al tramonto 409.000 spettatori con il 4.3%.

Su La7 Lezioni di Mafie è visto da 191.000 spettatori pari all’1.6%, mentre Barbero Risponde è scelto da 179.000 spettatori pari al 2%. A seguire Grantchester sigla 125.000 spettatori pari all’1.3% nel primo episodio. Su Tv8 il Gran Premio di MotoGP coinvolge 624.000 spettatori (4.6%) e, dopo Zona Rossa (337.000 – 3.1%), la Superbike totalizza 194.000 spettatori (2.1%) nella Superpole Race e 245.000 spettatori (2.8%) nella gara. Sul Nove, dopo Cash or Trash – Chi Offre di Più? (250.000 – 1.9%), Alessandro Siani – Off Line è visto da 191.000 spettatori con l’1.8% e Giorgio Panariello – La Favola Mia 277.000 spettatori con il 3.1%.