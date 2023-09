Come sono andati gli ascolti tv della prima puntata della nuova stagione di Amici di Maria De Filippi andata in onda su Canale 5 nel pomeriggio di ieri, domenica 24 settembre 2023? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv del programma andato in onda ieri, insieme a quelli dei Domenica In, Da noi… a Ruota libera, Verissimo e tutti gli altri programmi in onda stelle altre reti televisive.

Auditel, ascolti tv di Amici e Domenica In del 24 settembre 2023

Nella giornata di ieri ha avuto luogo il debutto della nuova stagione di Amici di Maria De Filippi. Il programma ha aperto i battenti della nuova stagione confla consueta formula della formazione della classe di allievi. Prima di vedere quanto ha totalizzato in termini di Ascolti Tv il programma di Canale 5, andiamo a vedere i dati Auditel ottenuti dai programmi andati in onda su Rai 1.

Ascolti tv Rai 1: Domenica In e Da noi… a Ruota libera

Domenica In condotto da Mara Venier nella giornata di ieri, dopo una presentazione di 14 minuti seguita da 1.787.000 spettatori con il 13.8% di share, il programma ha ottenuto un seguito di 2.123.000 spettatori pari ad uno share del 17.6%, nella prima parte in onda dalle 14.15 alle 15.23, 1.718.000 spettatori con il 15.9%, nella seconda parte, in onda dalle 15.28 alle 16.51, e 1.436.000 spettatori con il 14.2%, nella terza parte in onda dalle 16.54 alle 17.09.

A seguire, Francesca Fialdini ha dato il via ieri, alla nuova stagione del suo programma tv Da noi… a ruota libera. Il programma andato in onda nel pomeriggio di Rai 1 ha ottenuto un seguito di ben 1.388.000 spettatori con il 13.6% di share.

Ascolti tv di Canale 5: Amici 2023 e Verissimo

Amici di Maria De Filippi nella prima puntata di ieri della nuova edizioneha raccolto 3.000.000 spettatori con il 25.6%.

Silvia Toffanin, ieri ha condotto un nuovo appuntamento domenicale di Verissimo. Il programma andato in onda nel pomeriggio di Canale 5, nella giornata di ieri, ha ottenuto un seguito di ben 2.264.000 spettatori con il 22.4% di share nella prima parte e 1.993.000 spettatori con il 19.2% nella seconda parte.

Share dei programmi delle altre reti televisive

In onda su Rai2 Paesi che Vai.. è stato visto da 410.000 spettatori pari al 3.3%. I Campionati Europei di ciclismo hanno raccolto 517.000 spettatori con il 4.7%.

Su Italia1 E-Planet raccoglie 282.000 spettatori (2.2%). Tartaruga Ninja – Fuori dall’Ombra ha interessato 185.000 spettatori (1.6%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 1.829.000 spettatori con il 14.1%. In Mezz’Ora ha ottenuto 763.000 spettatori con il 6.4%. Il Mondo di In Mezz’Ora segna 565.000 spettatori con il 5.1%. Rebus ha ottenuto 605.000 spettatori con il 5.9% (presentazione di 13 minuti: 484.000 – 4.6%) Kilimangiaro – On The Road ha raccolto 722.000 spettatori con il 7%.

Su Rete 4 Il Bounty ha registrato 2o3.000 spettatori con l’1.8%. In onda su La7 La Calda notte ha ottenuto un seguito di 246.000 spettatori (share del 2.1%).

Su Tv8 la gara di Superbike ha appassionato .000 spettatori. Il Gran Premio del Giappone di Formula1 in differita ha raccolto 1.006.000 spettatori con il 9.9%.

