Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 18 febbraio 2024? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Domenica In, Verissimo, Amici e tutti gli altri programmi in onda sulle altre reti televisive.

Auditel, ascolti tv di Amici, Verissimo e Domenica In del 18 febbraio 2024: Maria De Filippi, Silvia Toffanin e Mara Venier

Su Rai1, dopo TG1 Libri (3.417.000 – 24.7%), Domenica In condotto da Mara Venier ha intrattenuto 2.539.000 spettatori (18.7%) nella presentazione, 2.710.000 spettatori (21.4%) nella prima parte, 2.154.000 spettatori (18.7%) nella seconda parte e 1.861.000 spettatori (16.7%) nell’ultima parte denominata I Saluti di Mara. Da Noi… A Ruota Libera con Francesca Fialdini si porta a casa 2.000.000 di spettatori con il 15.8%.

Ascolti tv di Canale 5: Amici 2023 e Verissimo

Su Canale5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.498.000 spettatori con il 17.6%. Amici di Maria De Filippi ha intrattenuto 2.983.000 spettatori (23.7%) mentre Verissimo condotto da Silvia Toffanin ha convinto 2.188.000 spettatori (19.2%) nella prima parte e 2.211.000 spettatori (17%) nella seconda parte denominata Giri di Valzer.

Share dei programmi delle altre reti televisive

Su Rai2 la finale di Coppa Italia femminile di Pallavolo: Conegliano-Milano ha radunato 430.000 spettatori (3.5%) mentre le semifinali e finali di Nuoto ai World Aquatics hanno convinto 636.000 spettatori (5.1%).

Su Italia1 E-Planet raccoglie 357.000 spettatori (2.6%) mentre Due cavalieri a Londra ha interessato 330.000 spettatori (2.7%). Magnum P.I. ha registrato 340.000 spettatori (2.9%) mentre Due uomini e 1/2 colleziona 254.000 spettatori (2%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 2.125.000 spettatori con il 15.3%. In Mezz’Ora ha ottenuto 1.026.000 spettatori (8%) nella prima parte e 932.000 spettatori (7.8%) nella seconda parte dal nome ‘Il Mondo di In Mezz’Ora’. Dopo una presentazione (652.000 – 5.9%), Rebus ha coinvolto 674.000 spettatori con il 6% mentre Kilimangiaro ha raccolto 686.000 spettatori (5.9%) nella presentazione, 737.000 spettatori (6.2%) nella prima parte, 838.000 spettatori (6.8%) nella seconda parte dal nome ‘Un Nuovo Viaggio’ e 1.225.000 spettatori (9.1%) nell’ultima parte dalla durata maggiore.

Su Rete4 Tutti gli uomini del presidente ha registrato 221.000 spettatori (1.8%) mentre Tomahawk, scure di guerra ha raggiunto 398.000 spettatori (3.2%).

Su La7 Una Giornata Particolare in replica è visto da 214.000 spettatori (1.7%) e La7 Doc arriva a 201.000 spettatori (1.8%) mentre Uozzap! è visto da 176.000 spettatori (1.5%).

Su Tv8 Il matrimonio del mio migliore amico appassiona 218.000 spettatori (1.8%) mentre La rivincita delle bionde raccoglie 278.000 spettatori con il 2.3%.

Sul canale Nove Sono nata il 23 segna 225.000 spettatori (1.8%) mentre Little Big Italy raccoglie 196.000 spettatori (1.7%).

Su RaiMovie Mia e il leone bianco è la scelta di 233.000 individui (2%).

Su Sky Sport Uno – dalle 15:30 alle 18:07 – la finale dell’ATP 500 di Rotterdam Sinner-De Minaur ha appassionato 661.000 spettatori pari al 5.6% di share.

Auditel Citofonare Rai2

Nella fascia oraria di mezzogiorno, su Rai2 – dalle 11:56 alle 12:54 – Citofonare Rai2 ha convinto 514.000 spettatori con il 4.9%.

