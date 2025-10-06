Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 5 ottobre 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Amici, ma anche i risultati ottenuti da Verissimo, Domenica In, Da noi… a Ruota libera e degli programmi andati in onda sulle altre reti televisive.

Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 5 ottobre 2025

Tornato a pieno regime il palinsesto Rai e Mediaset per quello che riguarda i programmi della domenica pomeriggio. Come sempre, Noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana. Ecco come sono andati i programmi ieri, domenica 5 ottobre 2025.

Ascolti tv Domenica In e Da noi a Ruota Libera

Su Rai1, preceduta da TG1 Libri , che mantiene un ascolto medio di 3.625.000 spettatori con il 25.9% di share, la puntata di Domenica In con Mara Venier, dopo la presentazione con 2.103.000 – 14.9%, colleziona ben 2.046.000 spettatori con il 15.4% nella prima parte e 1.764.000 spettatori con il 15.1% nella seconda parte e 1.480.000 spettatori con il 13.8% nella terza parte chiamata I Saluti di Mara.

A seguire, il programma Da Noi… a Ruota Libera con Francesca Fialdini è scelto da 1.550.000 spettatori con il 13.9%.

Share di Amici, Verissimo e L’Arca di Noè su Canale 5

Su Canale5 invece, dopo L’Arca di Noè che si attesta a 2.129.000 con una share del 15.2%, Amici con Maria De Filippi raggiunge 3.009.000 spettatori pari al 22.8% di share.

A seguire, il programma Verissimo con Silvia Toffanin intrattiene 2.272.000 spettatori pari al 21% nella prima parte, 2.078.000 spettatori pari al 19.2% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer e 1.754.000 spettatori pari al 15.1% nella terza parte chiamata I Saluti di Verissimo.

Dati d’ascolto altre reti tv

Per quello che concerne i programmai andati in onda ieri sulle altre reti vediamo che: su Rai2 gli Europei di Ciclismo totalizzano 701.000 spettatori pari al 5.7%. A seguire S.W.A.T. sigla 280.000 spettatori pari al 2.6%. Su Italia1 Dr. House – Medical Division raccoglie 256.000 spettatori (1.9%) nel primo episodio e 274.000 spettatori (2.4%) nel secondo episodio, mentre Cold Case – Delitti Irrisolti 267.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio e 310.000 spettatori (2.8%) nel secondo episodio.

Su Rai3 l’appuntamento con TGR informa 2.079.000 spettatori (14.5%), mentre In Mezz’Ora è visto da 987.000 spettatori (7.3%) nella prima parte e 601.000 spettatori (5.1%) nella seconda parte chiamata Newsroom. A seguire Kilimangiaro on the Road conquista 703.000 spettatori (6.3%).

Su Rete4 La teoria del tutto ha convinto 309.000 spettatori con il 2.6% e La frustata 373.000 spettatori con il 3.3%.

Su La7 Lezioni di Mafie è visto da 189.000 spettatori pari all’1.4%, mentre Barbero Risponde è scelto da 157.000 spettatori pari all’1.5%. A seguire il primo episodio di Grantchester è scelto da 81.000 spettatori pari allo 0.8%.

Su Tv8 il Gran Premio di MotoGP coinvolge 817.000 spettatori (5.8%) e, dopo Zona Rossa (497.000 – 3.8%), quello di Formula 1 896.000 spettatori (8%). Sul Nove Enrico Brignano Show è visto da 328.000 spettatori con il 2.4% e 289.000 spettatori con il 2.7%.