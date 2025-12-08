Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 7 dicembre 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Amici, ma anche i risultati ottenuti da Verissimo, Domenica In, Da noi… a Ruota libera e degli altri programmi andati in onda sulle reti televisive.

Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 7 dicembre 2025

È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. Ecco come sono andati i programmi ieri, domenica 7 dicembre 2025.

Ascolti tv Domenica In, Da noi a Ruota Libera, Amici e Verissimo

Su Rai1, dopo la presentazione da 2.002.000 spettatori (14.9%), Domenica In ottiene un ascolto medio di 2.086.000 spettatori (16.2%) nella prima parte, e 1.861.000 spettatori (17%) nella seconda parte. 1.788.000 spettatori (15.3%) sono i telespettatori che hanno seguito la terza parte, denominata I Saluti di Mara

Su Canale 5, dopo L’Arca di Noè (2.556.000 – 18.8%), Amici domina la fascia pomeridiana con 3.003.000 spettatori pari al 23.7%. A seguire, Verissimo raccoglie 1.961.000 spettatori (18.4%) nella prima parte e 2.318.000 spettatori (18.5%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer. (I Saluti di Verissimo raggiungono 2.498.000 spettatori (18.3%)).

Share Preserale

Su Rai1, dopo un’anteprima di 13 minuti da 1.676.000 spettatori (13.3%), Prima della Scala – Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk registra una media di 1.011.000 spettatori (6.4%), in onda dalle 17:58 alle 21:57. Su Canale 5, Caduta Libera – Inizia la Sfida ottiene 3.242.000 spettatori (22.7%), mentre Caduta Libera sale a 3.749.000 spettatori (24.1%). Su Rai2, dopo TG2 Dossier (447.000 – 3.3%), Goldrake raccoglie 266.000 spettatori (1.8%), mentre Sanremo Giovani ottiene 457.000 spettatori (2.8%).

Su Italia 1, Studio Aperto Mag segna 604.000 spettatori (4.2%), mentre C.S.I. Miami viene seguito da 558.000 spettatori (3.6%). Su Rai3, l’edizione del TGR informa 2.806.000 spettatori (17.5%), seguita da Blob con 1.173.000 spettatori (6.8%). Su Rete4, La Promessa interessa 847.000 spettatori (5%). Su Tv8, Storie di Calcio segna 179.000 spettatori (1.1%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (377.000 – 2.7%), Che Tempo Che Farà raggiunge 593.000 spettatori (3.6%).

Access Prime Time

Su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.225.000 – 23.6%), La Ruota della Fortuna trionfa con 5.373.000 spettatori (29.9%). Su Italia 1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine, primo episodio: 932.000 spettatori (5.3%) mentre il secondo episodio 1.070.000 spettatori (6%). Su Rete4, 4 di Sera Weekend ottiene 779.000 spettatori (4.4%) nella prima parte, e 700.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte. Su La7, In Onda interessa 544.000 spettatori (3%), mentre su Tv8, 4 Ristoranti totalizza 399.000 spettatori (2.2%).