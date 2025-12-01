Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 30 novembre 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Amici, ma anche i risultati ottenuti da Verissimo, Domenica In, Lo Zecchino D’Oro e degli altri programmi andati in onda sulle reti televisive.

Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Lo Zecchino D’Oro del 30 novembre 2025

È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. Ecco come sono andati i programmi ieri, domenica 30 novembre 2025.

Ascolti tv Domenica In, Lo Zecchino D’Oro, Amici e Verissimo

Su Rai1, dopo la presentazione (2.376.000 – 18%), Domenica In colleziona 2.497.000 spettatori con il 20.3% nella prima parte e 1.932.000 spettatori con il 17.4% nella seconda parte (I Saluti di Mara a 1.773.000 e il 15.4%). A seguire la finale dello Zecchino d’Oro è la scelta di 2.425.000 spettatori con il 16.8% dalle 17:21 alle 19:54.

Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (2.397.000 – 17.1%), Amici raggiunge 2.989.000 spettatori pari al 24%. A seguire Verissimo intrattiene 2.113.000 spettatori pari al 19.1% nella prima parte e 2.210.000 spettatori pari al 17.6% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer (I Saluti di Verissimo a 2.043.000 e il 14.6%).

Più di 4 milioni, invece, per il TG1 (28.9%) con l’annuncio dei Big di Sanremo da parte di Carlo Conti.

Auditel preserale: Avanti un Altro

Su Canale5 la replica di Avanti il Primo ha intrattenuto 2.133.000 spettatori (14.6%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.949.000 spettatori (17.8%). Su Rai2, dopo TG2 Dossier (346.000 – 2.5%), Goldrake segna 283.000 spettatori con l’1.8%, mentre Sanremo Giovani totalizza 214.000 spettatori con l’1.2%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 600.000 spettatori (4%), mentre C.S.I. Miami è seguito da 533.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.535.000 spettatori (14.6%). A seguire Blob segna 853.000 spettatori (4.5%).

Su Rete4 La Promessa interessa 922.000 spettatori (5%). Su Tv8 la Formula 2 ha conquistato 222.000 spettatori (1.4%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (476.000 – 3.3%), Che Tempo Che Farà è la scelta di 764.000 spettatori pari al 4.3%.

Share Access Prime Time: Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Su Rai1 Cinque Minuti raggiunge 3.806.000 spettatori (19.8%) e, dopo la presentazione di 5 minuti (3.555.000 – 18.4%), Affari Tuoi arriva a 4.393.000 spettatori (22.1%) dalle 20:51 alle 21:41.

Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 5 minuti (4.214.000 – 21.9%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.317.000 spettatori pari al 26.8% dalle 20:45 alle 21:52.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 901.000 spettatori (4.7%) nel primo episodio e 1.047.000 spettatori (5.3%) nel secondo episodio.

Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 789.000 spettatori e il 4.1% nella prima parte e 676.000 spettatori e il 3.4% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 690.000 spettatori (3.5%).