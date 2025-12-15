Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 14 dicembre 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Amici, ma anche i risultati ottenuti da Verissimo, Domenica In, Da noi… a Ruota libera e degli altri programmi andati in onda sulle reti televisive.

Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 14 dicembre 2025

È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. Ecco come sono andati i programmi ieri, domenica 14 dicembre 2025.

Ascolti tv Domenica In, Da noi a Ruota Libera, Amici e Verissimo

Su Rai1, dopo la presentazione vista da 2.099.000 – 16.5% di share, Domenica In è seguita da 2.208.000 spettatori con il 18.6% nella prima parte, 1.771.000 spettatori con il 17.1% nella seconda parte e 1.622.000 spettatori con il 16% nella terza parte di circa 40 minuti chiamata I Saluti di Mara. A seguire Da Noi… a Ruota Libera è stata la scelta di 1.824.000 spettatori con il 15.2%.

Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (2.215.000 – 17%), Amici ha avuto un seguito di 2.941.000 spettatori pari al 25.1%. Verissimo è stata la scelta di 2.275.000 spettatori pari al 22.7% nella prima parte e 2.219.000 spettatori pari al 19% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer (I Saluti di Verissimo a 1.954.000 e il 14.9%).

Share Preserale

Su Rai1 il programma L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un seguito di 3.076.000 spettatori pari al 21.4%, mentre L’Eredità ha incollato alla tv 4.049.000 spettatori pari al 24.3%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha ottenuto un ascolto medio di 2.012.000 spettatori (14.9%), mentre Caduta Libera è stata la scelta di 2.433.000 spettatori (15.4%).

Access Prime Time

Su Rai1 Affari Tuoi conquista 4.381.000 spettatori (22.8%) dalle 20:45 alle 21:40. Su Canale5 La Ruota della Fortuna sbanca l’Auditel con 4.868.000 spettatori pari al 25.5% dalle 20:45 alle 21:53. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla alla tv 958.000 spettatori (5.1%) nel primo episodio e 930.000 spettatori (4.8%) nel secondo episodio. Su Rete4 4 di Sera Weekend ottiene un ascolto medio di 813.000 spettatori e il 4.3% nella prima parte e 599.000 spettatori e il 3.1% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 667.000 spettatori (3.4%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 460.000 spettatori e il 2.4%.