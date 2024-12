Il gruppo televisivo Mediaset, in occasione della chiusura dell’anno, ha reso noto i dati Auditel 2024, fornendo una più ampia panoramica dei primati del gruppo di Cologno Monzese in termini di ascolti da gennaio a oggi.

Auditel 2024, anno vincente per gli ascolti tv Mediaset: tutti i dati

Il 2024 è stato un altro anno vincente per Mediaset, primo editore italiano in assoluto sia nel consumo televisivo e radiofonico tradizionale che in quello on-demand. Il sistema crossmediale del Gruppo infatti ormai raggiunge con tutti i suoi mezzi i 96 milioni di copertura lorda settimanale.

I dati degli ascolti digital

Straordinaria anche la crescita degli ascolti digital, i più moderni: Mediaset è infatti primo editore italiano per consumi non lineari (TV connesse, Pc, device mobili), superando i 10 miliardi di video visti. Rispetto allo scorso anno, l’incremento certificato del tempo dedicato alla visione di contenuti Mediaset è del +44.4%.

Mediaset resta anche saldamente al primo posto come editore italiano in TV sul pubblico attivo (15-64 anni), la fascia d’età più pregiata per gli investitori pubblicitari.

Negli ultimi cinque anni, nel totale giornata la share Mediaset su questo target è passata dal 36,4% al 39,5% raggiungendo quest’anno un vantaggio sul diretto competitor (al 31,3%) che supera gli 8 punti di share.

Pur non essendo tra i propri obiettivi, Mediaset si conferma anche primo editore su tutto il pubblico televisivo per l’intero anno, eventi compresi. Un successo che diventa ancora più significativo considerando che il 2024 è stato un anno segnato da importanti eventi sportivi di rilievo trasmessi dalla concorrenza (Olimpiadi e gli Europei di calcio) e l’assenza del contributo dei match in chiaro di Champions League.

Ad oggi le reti televisive del gruppo Mediaset, infatti, nelle 24 ore totalizzano il 36,9% di share (contro il 36,6% del servizio pubblico). In cinque anni gli ascolti Mediaset sul pubblico totale hanno registrato un incremento del +9.8% (+3.3 punti di share) passando dal 33,6% al 36,9%.

I numeri vincenti di Canale 5, Italia 1 e Rete4

Numeri vincenti testimoniati anche dall’andamento delle singole reti generaliste:

Canale 5 si conferma la rete in assoluto più vista sul target commerciale (Canale5 17,6%; Rai1 14,4%).

si conferma la rete in assoluto più vista sul target commerciale (Canale5 17,6%; Rai1 14,4%). Italia 1 sul pubblico di riferimento, il target 15-34 anni, raggiunge il 7,9% (Rai2 5,1%; Nove 2,7%). È terza rete sul target commerciale dopo Canale5 e Rai1 con una media del 6,6%.

sul pubblico di riferimento, il target 15-34 anni, raggiunge il 7,9% (Rai2 5,1%; Nove 2,7%). È terza rete sul target commerciale dopo Canale5 e Rai1 con una media del 6,6%. Retequattro conferma il vantaggio nelle 24 ore su tutto il pubblico rispetto alla diretta concorrente con il 4,2% (La7 3,8%). E con il 5.4% è leader anche nelle prime serate d’informazione dalle 21.30 alle 00.30 (La7 4,5%).

Radio Mediaset: un successo in termini di ascolti

Un successo quello del gruppo Mediaset che non si ferma solo al comparto tv e digital ma che coinvolge anche quello radiofonico. RadioMediaset (Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio) si conferma infatti al vertice dei gruppi radiofonici italiani con 1.321.000 di ascoltatori sul quarto d’ora medio.