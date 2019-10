L’attuale campione di Caduta Libera si chiama Andrea Maiocchi. In carica dalla puntata di oggi, giovedì 31 ottobre 2019, l’optometrista di Milano ha affrontato i suoi primi 10 passi, del valore di 35.000 euro. L’uomo, al debutto in versione “mani di forbici” nel giorno di Halloween, ha sconfitto Diego Maraglia in una delle avvincenti sfide in onda nell’appuntamento di stasera. Ecco il video Mediaset con le domande finali trasmesse su Canale 5 questo giovedì sera.