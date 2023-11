C’è grande attesa per le prossime gare di Sinner, il tennista italiano che si è qualificato alle semifinali degli Atp Finals 2023. La competizione, in programma dal 12 al 19 novembre a Torino, è il torneo professionistico più importante dopo le quattro gare del Grande Slam (Australian Open; Roland Garros; Torneo di Wimbledon e gli US Open). Vediamo insieme dove vedere le prossime gare di Sinner.

Atp Finals, le prossime gare di Sinner

Il tennista italiano, numero 4 al mondo, si è classificato primo nel suo Girone Verde battendo rivali del calibro di Djokovic, Tsitsipas e Rune. Come secondo, grazie alla vittoria di Sinner su Rune, è passato alle semifinali anche il serbo (numero uno al mondo). È il Pala Alpitour di Torino ad ospitare le Nitto ATP Finals, torneo in cui competono per la vittoria finale gli otto tennisti della classifica degli Atp, sia nel singolare che nel doppio.

Il torneo è trasmesso su Sky, con tutti gli incontri in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, e in streaming su Now. In differita invece su SuperTennis. Un match al giorno, finale compresa, è invece visibile in chiaro su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. Il tennis in chiaro su Rai2 sta facendo registrare ottimi numeri in termini di ascolti.

La gara di Sinner contro Djokovic è stata vista da 2,5 milioni di telespettatori diventando il miglior risultato per una sfida di tennis trasmessa dalla Rai negli ultimi dieci anni. Ma quando giocherà Sinner? L’italiano affronterà in semifinale il secondo classificato del girone rosso, cioè il russo Medvedev. L’altra semifinale invece vedrà Djokovic contro il primo del girone rosso, lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Entrambe le semifinali si giocheranno il 18 novembre: una al pomeriggio alle 14.30 e una alla sera alle 21. La prima semifinale sarà trasmessa su Sky Sport e in chiaro sulla Rai2 e vedrà giocare Sinner contro Medvedev.

La finale del singolare è prevista per domenica 19 novembre alle ore 17 in diretta tv su Rai2, Sky Sport e in differita su SuperTennis dalle 23. Alle ore 14:30 invece c’è la gara del doppio con diretta tv su Sky Sport.



La classifica dei due Gironi

La classifica del Girone Verde, in cui c’era anche Sinner, è stata dominata dall’italiano che ha chiuso al primo posto. Primo Sinner con 3-0 (6-2, 49-39); secondo Djokovic con 2-1 (5-5, 54-49), terzo Rune con 1-2 (4-4, 29-36), quarto Hurkacz con 0-1 (1-2, 13-17) e quinto Tsitsipas con 0-2 (0-4, 8-12) che si era ritirato.

Nel girone rosso invece primo Alcarez e secondo Medvedev. Eliminato Alexander Zverev.