Atp finals, Sinner contro Medvedev: orario e quando vedere la sfida in tv

Jannik Sinner contro Daniil Medvedev. Continua il percorso del numero uno negli Atp Finals di Torino. Vediamo insieme a che ora e quando andrà in onda il tv il confronto tra i due tennisti.

Sinner contro Medvedev: il numero uno si gioca il passaggio del turno

Ritorna una delle sfide più attese: quella tra Sinner e Medvedev. Dopo le due vittorie contro De Minaur e Fritz, il numero uno al mondo sfida il russo per confermare il primo posto nel girone e passare il turno. Il match della terza giornata del Round Robin è previsto per giovedì 14 novembre 2024 alle ore 20.30 (sessione serale).

Tutto il torneo degli Atp Finals è trasmesso su Sky, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena, e in streaming su NowTV e Sky Go. L’incontro del tennista italiano sarà visibile anche in chiaro, subito dopo il Tg2, su Rai 2 e in streaming sulla piattaforma Rai Play. A commentare il match è Marco Fiocchetti e Adriano Panatta, con Maurizio Fanelli a bordocampo e Rita Grande in studio con Alessandro Fabretti. Su Rai1, dopo il Tg1, andrà invece in onda la sfida della Nazionale tra Belgio e Italia. Sulla contemporaneità ha scherzato anche Sinner augurandosi che: “sia una bella giornata per il tennis e anche per il calcio”.

Dialled in top seed 🦊@janniksin's quest to bookend his standout season in style continued in emphatic fashion. #NittoATPFinals — ATP Tour (@atptour) November 12, 2024

I precedenti

Sono in perfetta parità, 7 contro 7, i precedenti tra Sinner e Medvedev. Il russo ha vinto le prime sei sfide poi il tennista italiano ha inanellato cinque vittorie consecutive (tra cui lo scorso anno proprio agli Atp Finals e la finale degli Australian Open). Il settimo successo per il russo è arrivato nei quarti di Wimbledon mentre Sinner ha vinto solo pochi giorni fa, a ottobre, nel Six Kings Slam.

Se l’italiano dovesse vincere contro Medvedev, si qualificherà per la semifinale che si giocherà sabato 16 novembre. Un match point importante per il numero uno al mondo.