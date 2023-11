Il grande tennis è pronto a tornare per le ATP Finals di Torino. Il torneo professionistico più importante dopo le quattro gare del Grande Slam (Australian Open; Roland Garros, Torneo di Wimbledon e gli US Open) vedrà impegnato Jannik Sinner. Vediamo insieme dove vedere le gare e come funziona il torneo.

Atp Finals: date e dove vedere il torneo tennistico

Le ATP Finals 2023 chiuderanno la stagione tennistica del circuito ATP a Torino e si terranno dal 12 al 19 novembre al Pala Alpitour. In gara per la 54esima edizione delle Nitto Atp Finals ci sarà anche un tennista italiano: si tratta di Jannik Sinner, numero 4 al mondo. Nella giornata di giovedì 9 novembre sono stati sorteggiati i gironi che vedono l’italiano nella parte verde di tabellone con Djokovic, Tsitsipas e Rune.

Il torneo sarà trasmesso su Sky, con tutti gli incontri di singolare e doppio in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, e in streaming su Now. In differita invece su SuperTennis. Un match al giorno, finale compresa, sarà invece visibile in chiaro su Rai 2 e in streaming su RaiPlay con la finale del singolare alle 17 di domenica 19 novembre.

Sinner farà il suo esordio contro Tsitsipas il 12 novembre dalle 14:30. Questo il programma completo con le gare in chiaro e non:

Domenica 12 novembre

ore 12:00, doppio Round Robin: diretta tv su Sky Sport

ore 14:00, singolare Round Robin: diretta tv su Sky Sport, differita SuperTennis

ore 18:30, doppio Round Robin: diretta tv su Sky Sport

ore 21:00, singolare Round Robin: diretta tv su Rai2, Sky Sport

Lunedì 13 novembre

ore 12:00, doppio Round Robin: diretta tv su Sky Sport

ore 14:00, singolare Round Robin: diretta tv su Rai2, Sky Sport

ore 18:30, doppio Round Robin: diretta tv su Sky Sport

ore 21:00, singolare Round Robin: diretta tv su Sky Sport, differita SuperTennis

Martedì 14 novembre

ore 12:00, doppio Round Robin: diretta tv su Sky Sport

ore 14:00, singolare Round Robin: diretta tv su Sky Sport, differita SuperTennis

ore 18:30, doppio Round Robin: diretta tv su Sky Sport

ore 21:00, singolare Round Robin, Diretta tv su Rai2, Sky Sport

Mercoledì 15 novembre

ore 12:00, doppio Round Robin: diretta tv su Sky Sport

ore 14:00, singolare Round Robin: diretta tv su Rai2, Sky Sport

ore 18:30, doppio Round Robin: diretta tv su Sky Sport

ore 21:00, singolare Round Robin: diretta tv su Sky Sport, differita SuperTennis

Giovedì 16 novembre

ore 12:00, doppio Round Robin: diretta tv su Sky Sport

ore 14:00, singolare Round Robin: diretta tv su Sky Sport, differita SuperTennis

ore 18:30, doppio Round Robin: diretta tv su Sky Sport

ore 21:00, singolare Round Robin: diretta tv su Rai2, Sky Sport

Venerdì 17 novembre

ore 12:00: doppio Round Robin, diretta tv su Sky Sport

ore 14:00: singolare Round Robin, diretta tv su Rai2, Sky Sport

ore 18:30: doppio Round Robin, diretta tv su Sky Sport

ore 21:00: singolare Round Robin, diretta tv su Sky Sport, differita SuperTennis

Sabato 18 novembre

ore 12:00: doppio semifinale, diretta tv su Sky Sport

ore 14:00: singolare semifinale, diretta tv su Rai2, Sky Sport

ore 18:30: doppio semifinale, diretta tv su Sky Sport

ore 21:00: singolare semifinale, diretta tv su Sky Sport, differita SuperTennis

Domenica 19 novembre

ore 14:30: doppio Finale, diretta tv su Sky Sport

ore 17:00: singolare Finale, diretta tv su Rai2, Sky Sport, differita SuperTennis

I tennisti in gara

In totale, oltre a Sinner, saranno 8 i tennisti impegnati: Novak Djokovic; Carlos Alcaraz; Daniil Medvedev; Andrey Rublev; Stefanos Tsitsipas; Alexander Zverev e Holger Rune. Non ci sono invece italiani per quanto riguarda i qualificati nel doppio: Ivan Dodig (CRO) – Austrin Krajicek (USA); Wesley Koolhof (NED) – Neil Skupski (GBR); Rohann Bopanna (IND) – Mathew Ebden (AUS); Marcell Granollers (ESP) – Horacio Ceballos (ARG); Santiago Gonzalez (MEX) – Edouard Roger-Vasselin (FRA); Rajeev Ram (USA) – Joe Salisbury (GBR); Andres Molteni (ARG) – Maximo Gonzalez (ARG) e Rinky Hijikata (AUS) – Jason Kubler (AUS).