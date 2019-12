Cosa accadrà nell’ultima puntata del 2019 di Atlantide? Ecco le anticipazioni per la prima serata del 21 dicembre 2019. Di cosa si occuperà Andrea Purgatori? Per salutare i telespettatori di La7 pare sia stata preparata una serata all’insegna di John Lennon e dell’America. In primis andrà in onda un documentario, poi un appassionante lungometraggio.

Atlantide anticipazioni ultima puntata: Beatles e John Lennon

Sabato 21 dicembre 2019, in prima serata su La7, la Rete di Urbano Cairo, Andrea Purgatori presenterà: USA contro John Lennon e Across the universe.A partire dalle 21.15 i telespettatori potranno tornare indietro ai cinquant’anni dall’ultimo concerto dei Beatles e scoprire cosa accadde trentanove anni fa quando morì John Lennon; il più creativo e ribelle dei quattro.

Il racconto prenderà il via dal dicembre in cui Sergio Leone avvertì Carlo Verdone che Lennon era stato ucciso. “Aprì la porta della sala missaggio e mi disse: hai perso un idolo”.

Carlo Verdone ha infatti raccontato, nella lunga chiacchierata con Andrea Purgatori, cosa accadde quella particolare sera e come si sentì apprendendo la notizia. Il discorso introduttivo servirà a lanciare il film documentario “USA contro John Lennon” e il lungometraggio “Across the universe”, con la colonna sonora di ben 33 brani del quartetto di Liverpool.

Il racconto di Atlantide si concentrerà soprattutto sui dieci anni che Lennon trascorse a New York insieme all’amata Yoko Ono dopo lo scioglimento dei Beatles. Anni in cui Lennon e Yoko manifestarono contro la guerra in Vietnam. In un climax sempre crescente si arriverà infine al giorno in cui un pazzo uccise la Star mondiale sotto la sua abitazione di Central Park.

Andrea Purgatori e Massimo Giletti salutano i telespettatori

Sabato 21 dicembre, come dicevamo, Andrea Purgatori si congederà dal suo pubblico. La trasmissione andrà in pausa durante le Feste per poi tornare nel 2020 con nuovi approfondimenti.

Domenica 22 dicembre, invece, a salutare i telespettatori della Rete di Urbano Cairo sarà anche Massimo Giletti. Nella prima serata di La7 andrà in onda, infatti, Il meglio di Non è l’Arena con un riassunto delle puntate del 2019, ma anche con le migliori inchieste. E’ quasi certo che, anche dopo la puntata speciale di mercoledì scorso, Giletti parlerà del caso delle sorelle Napoli e di quella puntata evento nella piazza siciliana.